Nadchodzi Nothing Phone (2a) Community Edition. Pomóż go zaprojektować

Nothing Phone (2a) Community Edition to nowy produkt, którego nadejście ogłosiła firma założona przez Carla Pei. Każdy może spróbować swoich sił by współpracować z marką nad ostatecznym kształtem

Nothing zaprasza miłośników marki do współpracy przy projektowaniu i budowaniu społecznościowej edycji swojego ostatniego smartfonu. Cały proces ma się składać z czterech etapów i potrwać 6 miesięcy. Efektem będzie Nothing Phone (2a) Community Edition.

Zobacz: Nothing Phone (2a) – do 1500 zł trudno o lepszy telefon (test)

Etap 1 – projekt sprzętu

Pierwszy etap dotyczy projektu sprzętu i ruszy 26 marca 2024 roku. Do tego dnia można zgłaszać swoje pomysły. Zwycięzca otrzyma możliwość współpracy z londyńskim zespołem ds. projektowania przemysłowego Nothing przy realizacji swojego pomysłu.

Etap 2 – projekt tapety

Na maj przewidziany jest drugi etap. Należy w nim zaprojektować serię tapet, które będą płynnie integrować się z wybranym projektem sprzętu. Zwycięska kolekcja zostanie preinstalowana na tworzonym smartfonie.

Etap 3 – projekt opakowanie

Kolejny etap, który odbędzie się w czerwcu tego roku, to projekt opakowania. Nothing zachęca tu do nieszablonowego myślenia, ponieważ jest to szansa na stworzenie specjalnego doświadczenia związanego z rozpakowywaniem smartfonu. Projekt opakowania powinien łączyć się z projektami sprzętu i tapety.

Etap 4 – kampania marketingowa

W ostatnim etapie, planowanym na lipiec 2024 roku, trzeba będzie przygotować kreatywną propozycję kampanii marketingowej, dotyczącej smartfonu Nothing Phone (2a) Community Edition. Przy wsparciu zespołu Nothing’s Brand & Creative, członkowie społeczności opracują identyfikację wizualną i zbiór zasobów, które zostaną wykorzystane do promocji telefonu po wejściu do sprzedaży.

Zwycięzcy poszczególnych etapów zostaną na koniec zaproszeni do Londynu, aby wziąć udział w wydarzeniu inaugurującym wydanie społecznościowego smartfonu, który wtedy zostanie zaprezentowany światu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod tym adresem. Tam również można się zarejestrować, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych etapach społecznościowego projektu marki Nothing.

Zobacz: Realme Narzo 70 Pro zaprezentowany. Kusi świetnym aparatem

Zobacz: Google przypomniało sobie o Polsce. Chodzi o nowego smartfona

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Nothing

Źródło tekstu: Nothing