Google przypomniało sobie o Polsce. Chodzi o nowego smartfona

Google Pixel 8a przyniesie dużo zmian względem poprzedników. Jak sugeruje ostatni przeciek, jedną z nich będzie szersza dostępność.

Google Pixel 8a to nowy "niedrogi" smartfon spod szyldu gigant z Mountain View, który zadebiutować ma w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Najnowszy przeciek opublikowany na łamach portalu Android Authority zdradza sporo ciekawych informacji na jego temat.

Przede wszystkim tani Pixel doczeka się istotnego upgrade'u wyświetlacza. Nowy model ma być wyposażony w panel OLED o przekątnej 6,1" i rozdzielczości 1080 x 2400 - tu się wiele nie zmienia. Wyższa ma być natomiast częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz oraz jasność maksymalna. Ta ostatnia ma sięgać 1400 nitów.

Wśród nowości względem poprzednika znajdziemy także nowy procesor. W tej roli pojawi się znany z droższych wersji Pixela 8 układ Tensor G3. Google Pixel 8a będzie także jednym z pierwszych smartfonów producenta z opcją podłączenia zewnętrznego ekranu za pomocą złącza DisplayPort. Niestety nic nie wskazuje na to, by miało to iść w parze z dedykowanym trybem desktopowym w stylu Samsung DeX.

Google Pixel 8a trafi do Polski

Najważniejsza jednak informacja z perspektywy Polaków jest taka, że urządzenie nareszcie ma być oficjalnie dostępne nad Wisłą. Nowy model ma zawierać informacje dotyczące gwarancji na terenie dziesięciu państw, gdzie nie był dotąd sprzedawany - wśród nich znalazła się Polska.

To ostatnie jest o tyle istotne, że o ile kupno Pixeli na terenie Polski nigdy szczególnie trudne nie było, tak same urządzenia nigdy nie miały w kraju oficjalnej dystrybucji. Potrafiło to rodzić problemy na gruncie m.in. egzekwowania gwarancji producenta. Szczęśliwie wygląda na to, że ten etap mamy powoli za sobą. A w każdym razie już niedługo będziemy mieli - najprawdopodobniej krótko po Google I/O 2024, kiedy spodziewamy się premiery nowego modelu.

