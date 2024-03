Google I/O 2024 na za rogiem. Znamy datę

Google potwierdziło datę tegorocznej edycji Google I/O, czyli swojej konferencji, na której prezentuje najważniejsze nowości w oferowanych przez siebie produktach i usługach. Impreza Google I/O 2024 odbędzie się 14 maja 2024 roku.

Początkowo data wydarzenia była nagrodą za przejście udostępnionej przez Google prostej gry logicznej. Kiedy jednak użytkownikom udało się ukończyć wszystkie zagadki, a informacja poszła w świat, gigant z Mountain View wprost potwierdził ją na swoich kanałach społecznościowych. Natomiast w samą grę nadal można zagrać - polecamy, wciąga.

Everyone is invited! 💌



Join us online May 14th at #GoogleIO to learn about Google's latest developer products, technologies, and ways to engage with the developer community.



Register here ✨➡️ https://t.co/gi1Wg0CvuW pic.twitter.com/eDCueWAWID