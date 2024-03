Google Pixel Fold 2 z ważną zmianą. Użytkownicy ją docenią

Google Pixel Fold 2 to nowa wersja składanego smartfonu Google. O tym, że telefon powstaje, wiedzieliśmy od dawna. Do sieci trafiły nawet pierwsze przecieki na temat jego specyfikacji. Jak się jednak okazuje, przynajmniej częściowo były one błędne. Rozbieżności miały dotyczyć przede wszystkim wyświetlacza.

Jak się okazuje, nowy składak ma mieć większy ekran niż sugerowałyby to dotychczasowe przecieki. Według najświeższych informacji zewnętrzny panel ma mieć przekątną 6,29", a wewnętrzny 8,02". Użytkownicy zyskają więc znacznie więcej przestrzeni roboczej niż w przypadku pierwszej generacji Pixel Fold, gdzie przekątne wynosiły odpowiednio 5,8 i 7,6 cala.

The leaks on the Pixel Fold 2 don't have the display sizes right. 8.02" for the foldable display and 6.29" for the cover display. Panel production starts in April! It is coming.