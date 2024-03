Google pracuje nad nowym procesorem. Naprawi poważny problem

Google pracuje nad nowym układem Tensor G4. Ma przynieść dużą poprawę w zakresie kultury pracy.

Jeszcze w tym roku planujemy zobaczyć smartfony z rodziny Google Pixel 9, a wraz z nimi nowy procesor Google Tensor G4. Według najnowszych doniesień ma on być przygotowany wspólnie z firmą Samsung i rozwiąże jeden z największych problemów tegorocznego układu Tensor G3.

Samsung wyprodukuje procesor do nowych Pixeli

Google Tensor G4 ma być produkowany w procesie 4 nm, co powinno przełożyć się na znaczną poprawę w zakresie kultury pracy. Nowy procesor ma produkować mniej ciepła, zużywać mniej energii i dostarczyć wyższą wydajność od swojego poprzednika.

Normalnie do tego typu deklaracji podchodzilibyśmy bardzo sceptycznie, jednak tym razem są powody do odrobiny optymizmu. Układ Samsung Exynos 2400, który znajdziemy na pokładzie smartfonów Samsung Galaxy S24 i S24+, dał się poznać jako bardzo udana jednostka i ma to być zasługa w znacznej mierze procesu 4 nm Koreańczyków. Podobne głosy można usłyszeć na temat Exynosa 1480, w którego ma być wyposażony Samsung Galaxy A55. Jeśli podobny trend utrzyma się w przypadku nowego Tensora, nadchodzące Pixele mogą się okazać bardzo udaną propozycją.

Oczywiście o tym przekonamy się w momencie, kiedy nowe urządzenia trafią do sprzedaży, a na to będziemy musieli trochę poczekać. Smartfony Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro najprawdopodobniej zadebiutują dopiero jesienią.

