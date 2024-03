Fitbit uśmiercony przez Google... tak jakby

Fitbit przechodzi rebranding. Google zrobiło kolejny krok w kierunku całkowitego wchłonięcia popularnej marki.

Fitbit to jeden z bardziej renomowanych producentów tzw. sprzętu ubieralnego. Zegarki oraz opaski sportowe producenta chwalone były za wysoką jakość wykonania oraz innowacyjną funkcjonalność, szczególnie w zakresie monitorowania aktywności. Wygląda jednak na to, że już niebawem marka może całkowicie wyparować. Póki co przeszła gruntowny rebranding.

Google wchłonęło Fitbita. Nowe logo to potwierdza

Google, które jest aktualnym właścicielem Fitbita, zdecydowało się zrobić kolejny krok w kierunku integracji oferty producenta z własnym portfolio. Produkty firmy pojawiły się w oficjalnym sklepie Google Store, a sama marka doczekała się rebrandingu. Unikalną identyfikację wizualną pamiętającą jeszcze czasy sprzed przejęcia zastąpiło logo "Google Fitbit". Nawiązuje ono do pozostałych usług giganta z Mountain View poprzez wykorzystanie tego samego fontu (Google Sans) oraz porzucenie dotychczasowego znaku graficznego.

Sygnał jest jasny: Fitbit nie jest już osobnym podmiotem, a jedynie jednym z produktów w portfolio Google. Pokrywa się to zresztą z przeprowadzoną na początku tego roku przez giganta reorganizacją. Firma zrezygnowała z utrzymywania niezależnych oddziałów skupionych na rozwijaniu różnych linii sprzętu (Fitbit, Nest, Pixel), łącząc je w jedną całość. W tym samym czasie z Mountain View odeszła znaczna część kierownictwa Fitbita, w tym jego założyciele: James Park i Eric Friedman.

