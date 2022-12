Fitbit obudził mnie inteligentnie, a potem wymęczył (test)

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować rosnącą popularność tzw. trackerów i opasek sportowych. W przypadku takiego sprzętu liczy się nie tylko kompleksowość pomiarów, lecz również wachlarz wskazówek i przydatnych porad. Czy Fitbit Inspire 3 spełnia wszystkie te cechy?

Jedni robią masę, inni robią rzeźbę, a jeszcze inni nie robią nic. Ja natomiast jestem z tych, którzy uważają, że aby osiągnąć jakąkolwiek formę, trzeba zacząć nie od ćwiczeń czy diety. Najważniejsza w pracy nad sobą jest wiedza.

Dlatego pracując nad swoją sylwetką, czy po prostu dbając o zdrowie, warto jest zaopatrzyć się w opaskę sportową z szerokim wachlarzem pomiarów i dostępem do przydatnych porad. Czy właśnie takim kompleksowym urządzeniem jest stworzony przez Google smartband Fitbit Inspire 3?

Specyfikacja:

Wymiary (bez paska): 39,4 x 18,5 x 11,7

Pasek: Krótszy 137-193 mm, dłuższy 193 mm – 221 mm

Ekran: AMOLED

Łączność: Bluetooth 5.0

Wodoszczelność: do 50 metrów pod wodą

Bateria: do 10 dni pracy (bez AoD)

Ładowanie: 0-100% w około 2h

Cena: 499 złotych

Czujniki:

Trzyosiowy akcelerometr

Optyczny czujnik tętna

Czujnik saturacji

Inteligentne wybudzanie

Fitbit Inspire 3 – zawartość pudełka

Opaski sportowe i trackery nie potrzebują wielu akcesoriów do poprawnego działania, dlatego też zawartość pudełka ogranicza się zwykle do samego urządzenia, opasek i kabla oraz osobnej stacji dokującej a zestaw nie zawiera ładowarki. Dużo mniejsza pojemność baterii i o wiele dłuższy czas pracy niż w przypadku smartfonów sprawiają, że dodawanie ładowarki do zestawu nie jest konieczne.

W przypadku Fitbita Inspire 3 dostajemy w zestawie kabel połączony ze stacją dokującą (brak możliwości odpięcia) i opaski o różnej długości, które pomogą dostosować urządzenie do naszego nadgarstka. Mniejsza opaska obejmie nadgarstek o obwodzie od 5,4 (137 mm) do 7,6 cala (193 mm), a większa od 7,6 (193 mm) do 8,7 cala (221 mm).

