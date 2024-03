Realme Narzo 70 Pro zaprezentowany. Kusi świetnym aparatem

Realme Narzo 70 Pro to nowy smartfon ze średnie półki cenowej. Ma się wyróżniać niecodziennym designem i bardzo dobrym aparatem.

Realme wprowadza do swojej oferty kolejny smartfon celujący w średnią półkę cenową. Producent ewidentnie dąży do tego, by klienci szukający telefonu w segmencie 200-250 dolarów musieli wybierać wyłącznie spośród jego smartfonów, bo to już bodaj piąty nowy model w tej cenie, o którym mogliśmy ostatnio usłyszeć. Trzeba natomiast przyznać, że pod co najmniej kilkoma względami Realme Narzo 70 Pro wygląda co najmniej interesująco.

Smartfona wyposażono w panel AMOLED o przekątnej 6,67", rozdzielczości 1080 x 2400 oraz odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 7050 sparowany z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei wbudowany akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 67 W w technologii SuperVOOC.

Całkiem obiecująco zapowiada się konfiguracja aparatów. Główny moduł wykorzystuje stosunkowo duży sensor Sony IMX 890 o rozdzielczości 50 Mpix. Sparowano go z obiektywem o przysłonie f/1.88. Ma także optyczną stabilizację obrazu (OIS). Oprócz tego na użytkowników czeka aparat ultraszeroki o rozdzielczości 8 Mpix, dedykowany moduł makro 2 Mpix oraz kamerka do selfie 16 Mpix.

Uwagę przyciąga także intrygujący design urządzenia ze szklanymi pleckami, zgrabnie łączącymi dwa rodzaje wykończenia: błyszczące oraz matowe.

Realme Narzo 70 Pro - cena i dostępność

Jak na razie Realme Narzo 70 Pro dostępny jest wyłącznie w Indiach. Przedsprzedaż telefonu rozpocznie się 22 marca 2024. Jego ceny startują od 19 999 rupii (ok. 950 zł) za wersję 8/128 GB.

Czy nowy model dotrze także do Europy? Niewykluczone, aczkolwiek na razie nie wiemy jeszcze nic o takich planach.

Jedno jest pewne - nowy średniak chińskiego producenta nie miałby u nas łatwo, bo i konkurencja w tym segmencie jest napięta. Realme Narzo 70 Pro musiałby walczyć o uwagę konsumentów m.in. ze świetnie wyposażonymi smartfonami Motoroli, w tym Motorolą Edge 30 Neo za 899 zł, czyli naszym Wyborem Redakcji do 1000 zł, i wyposażoną w gigantyczny akumulator Motorolą Moto G54 Power Edition za 1199 zł. Mocną propozycją są także urządzenia z oferty Xiaomi, np. Xiaomi POCO M6 Pro za 1097 zł.

