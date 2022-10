Nokia G11 Plus wchodzi na rynek. Cena nie jest wysoka

HMD Global wprowadza na rynek nowy smartfon, Nokię G11 Plus. Urządzenie zostało pokazane w czerwcu tego roku i oferuje przyzwoite wyposażenie, jak na budżetowca.

Nokia G11 Plus to smartfon o wymiarach 164,8 x 75,9 x 8,5 mm i masie 192 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, potrafiące odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz (próbkowanie dotyku 180 Hz). Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszy mu czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix.

Zobacz: Nokia szykuje eko-smartfony... tylko pewnie wcale ich nie chcesz

Zobacz: Nokia wraca z klasykami. Jest telefon z klapką i muzyczny XpressAudio

Wewnątrz obudowy odpornej na zachlapanie (IP52) pracuje układ Unisoc T606, współpracujący z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Nokia G11 Plus obsługuje sieci 4G LTE, oferuje też łączność Wi-Fi b/g/n i Bluetooth 5.0. Na wyposażeniu jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm, radio FM oraz czytnik linii papilarnych. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

Nokia G11 Plus trafiła do sprzedaży w Indiach. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne, Charcoal Grey (szara) i Lake Blue (niebieska). Cena smartfonu wynosi tam 12499 rupii (762 zł).

Zobacz: KingKong Mini 3 mieści się w dłoni. Mały, ale jaki wytrzymały

Zobacz: Motorola RAZR 2022 w Europie zniechęci ceną. Samsung może spać spokojnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nokia

Źródło tekstu: Nokia