Nokia wraca z klasykami. Jest telefon z klapką i muzyczny XpressAudio

Dawna Nokia kojarzy się z solidnymi, klasycznymi telefonami GSM z klawiaturą. Do tej legendy nawiązują dzisiejsze nowości przedstawione przez HMD Global – unowocześniona wersja telefonu Nokia 8210, model z klapką – Nokia 2660 Flip i muzyczna Nokia 5710 XpressAudio.

HMD Global jako producent smartfonów marki Nokia radzi sobie średnio, ale przedstawione dzisiaj klasyki w nowej odsłonie mają szansę na zdobycie zadowolonych użytkowników.

Nokia 8210 4G – klasyk z 1999 roku w nowej odsłonie

Pierwsza z nowości to nowy członek rodziny Originals – Nokia 8210 4G. Jest to nawiązanie do stylowej Nokii 8210 zaprezentowanej podczas Paris Fashion Week w 1999 roku.

Nowa odsłona klasycznego modelu łączy wzornictwo sprzed ponad dwóch dekad z nowoczesnymi detalami i funkcjami. Telefon Nokia 8210 4G ma wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala i powiększony interfejs, który sprawia, że rozmowa i pisanie wiadomości są łatwiejsze.

Urządzenie dostarcza też zestaw nieco nowocześniejszych funkcji, w tym odtwarzacz MP3, bezprzewodowe i przewodowe radio FM oraz aparat VGA. Atutem jest standard 4G i funkcja połączeń głosowych VoLTE. Są także ulubione gry fanów Nokii, takie jak popularny Wąż.

Nowa Nokia 8210 4G ma baterię 1450 mAh, która pozwoli 6 godzin rozmów 4G i 19 dni czuwania.

W Polsce telefon będzie dostępny pod koniec sierpnia w niebieskim i czerwonym kolorze w cenie 375 złotych.

Nokia 2660 Flip – telefon z klapką

Innym urządzeniem Nokia, które wchodzi na rynek, jest Nokia 2660 Flip – telefon z klapką. Model ten skierowany jest nie tylko do fanów marki – może się także przydać seniorom.

W obsłudze pomaga duży wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala i powiększony interfejs, a także duże przyciski, kompatybilność z aparatami słuchowymi oraz przycisk alarmowy. W razie niebezpieczeństwa zostanie powiadomionych nawet pięć kontaktów.

Na wierzchu klapki znajduje się dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 1,77 cala. Nokia 2660 Flip ma baterię 1450 mAh, aparat VGA i energooszczędny system operacyjny RTOS. Producent obiecuje 20 dni czuwania.

Do Polski urządzenie trafi pod koniec sierpnia w czarnej, niebieskiej i czerwonej wersji. Cena samego telefonu Nokia 2660 Flip wyniesie 349 złotych, a w komplecie ze stacją dokującą będzie kosztować 359 złotych.

Muzyczna Nokia 5710 XpressAudio

Kolejna premiera, czyli Nokia 5710 XpressAudio to nowy telefon z funkcjami, który nawiązuje do muzycznej serii XpressMusic. Podobnie jak w niej, urządzenie łączy biały lub czarny kolor obudowy z czerwonymi akcentami.

Nokia 5710 XpressAudio ma kolorowy ekran QVGA o przekątnej 2,4 cala, aparat VGA, łączność 4G z funkcją VoLTE oraz baterię 1450 mAh pozwalającą na 6 godzin rozmów. Ciekawostką jest zastosowanie klasycznego interfejsu S30+.

Specjalne przyciski muzyczne w modelu Nokia 5710 XpressAudio ułatwiają odtwarzanie nagrań, atutem według producenta jest także wbudowany odtwarzacz MP3 i bezprzewodowe radio FM.

Wyjątkową nowością są z kolei odłączane słuchawki Bluetooth, stanowiące część zestawu. Gdy nie są używane, znajdują się w schowku pod wytrzymałym suwakiem z tyłu telefonu, gdzie mogą być jednocześnie ładowane. Słuchawki będą również kompatybilne z dowolnym smartfonem. Do modelu Nokia 5710 można też podłączyć zwykłe słuchawki przewodowe.

Urządzenie będzie dostępne w Polsce pod koniec sierpnia w cenie 375 złotych. Użytkownicy otrzymają do wyboru czarną i białą wersję telefonu.

Źródło zdjęć: HMD