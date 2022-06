Nokia G11 Plus zadebiutowała, ale producent ukrywa fakty

Nokia jako marka telefonów wciąż nie może odnaleźć się na rynku, a najnowszy smartfon Nokia G11 Plus chyba nie poprawi marnej sytuacji producenta.

Firma HMD Global, która produkuje telefony marki Nokia, przedstawiła po cichu nowy smartfon Nokia G11 Plus, który ma być rozwinięciem modelu G11, przedstawionego w lutym. Premiera była tak cicha, że sprzęt trafił bez rozgłosu na stronę producenta, ale nie zostały na niej ujawnione nawet tak ważne dane, jak wykorzystany układ SoC.

Z udostępnionych informacji wynika, że Nokia G11 Plus to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala, skromnej rozdzielczości HD+, ale za to z odświeżaniem 90 Hz.

W ekranowym wycięciu znalazł się aparat selfie o rozdzielczości 8 Mpix, główną sekcję tworzy połączenie aparatów 50 Mpix i 2 Mpix. Z tyłu obudowy o grubości 8,55 mm, poza podłużną wyspą fotograficzną, znalazł się także czytnik linii papilarnych, a na górze – wyjście audio 3,5 mm. Telefon waży 192 g.

HMD Global nie podaje na stronie, jaki układ SoC napędza Nokię G11 Plus, jednak z testu Geekbench (rezultaty 309/1302), którego wyniki trafiły kilka dni temu do internetu, wynika, że jest to ośmiordzeniowa jednostka z maksymalnym taktowaniem CPU 1,61 GHz oraz grafiką Mali-G57. Te dane wskazują na wykorzystanie układu UniSoC T606, który znalazł się też w podstawowym modelu Nokia G11.

Co już producent ujawnił, to pamięć – telefon otrzymał 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej. Można też dołożyć microSD do 512 GB. Pojemność akumulatora to kolejna tajemnica producenta, ale HMD obiecuje trzy dni pracy. Najprawdopodobniej jest to około 5000 mAh.

Zaletą Nokii G11 Plus może okazać się system – jest to czysty Android 12 z gwarancją trzyletnich, comiesięcznych poprawek bezpieczeństwa, a także dwóch dużych aktualizacji systemu, czyli do Androida 14 włącznie. Co więcej, smartfon należy do programu Android Enterprise Recommended, potwierdzającego jego bezpieczeństwo i gotowość do pracy w środowisku biznesowym.

Telefon dostępny będzie w kolorach niebieskim i szarym, ale jego dostępność i cena nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: Nokia