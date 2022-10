Motorola RAZR 2022 w Europie zniechęci ceną. Samsung może spać spokojnie

Gdy rozkładana Motorola RAZR 2022 w sierpniu zadebiutowała w Chinach, wydawało się, że będzie konkurowała cenowo z Samsungiem Galaxy Z Flip4. Oczywiście chińska cena ok. 6000 juanów (865 euro, 4200 zł, model 8/128 GB) na naszym kontynencie musiałaby wyraźnie wzrosnąć, jednak wiele wskazywało na to, że Motorola będzie chciała zaoferować ten model choć symbolicznie taniej, niż kosztuje Samsung Galaxy Z Flip4.

Jak jednak podaje Roland Quandt z serwisu WinFuture, który dotarł do europejskich cen telefonu, Motorola RAZR 2022 ma kosztować od 1200 euro, czyli 5832 zł. Nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o najprostszy model 8/128 GB, czy też jednak Motorola wkroczy do Europy tylko z wyższymi wariantami, na przykład począwszy od modelu 8/256 GB, który w Chinach kosztuje 6500 juanów (940 euro, 4564 zł). W tym drugim przypadku różnica między cenami z uwzględnieniem VAT już nie wydaje się tak duża, ale i tak, jak ironizuje Roland Quandt, w Europie przy tej cudownej cenie sprzeda się 5, może 6 sztuk telefonu.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they're probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6.