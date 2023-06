Płacisz zbliżeniowo? To zapnij pasy, bo idzie rewolucja

Płatności zbliżeniowe przez NFC w praktyce wymagają dziś od nas stykania urządzeń, co i tak nie zawsze przynosi natychmiastowe efekty. To się jednak zmieni. NFC Forum ma plan, by w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększyć odległość w komunikacji bliskiego zasięgu. Będą też inne usprawnienia standardu.

NFC Forum, czyli organizacja czuwająca nad normalizacją standardu komunikacji bliskiego zasięgu NFC, przedstawiła nowy plan na rozwój tej technologii do roku 2028. Jest to rodzaj mapy drogowej, która ma przynieść w najbliższych latach zmiany w sposobie, w jaki korzystamy z tego rozwiązania.

NFC Forum wskazało pięć najważniejszych zmian, jakie mają objąć komunikację bliskiego zasięgu. Nowy plan został opracowany w porozumieniu z firmami, które uczestniczą w pracach NFC Forum – Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony i STMicroelectronics.

Pierwsza z zakładanych zmian to zwiększona moc ładowania bezprzewodowego NFC. Obecna specyfikacja, wprowadzona w 2020 roku, pozwala na ładowanie z mocą 1 W na dystansie 2 cm, natomiast w planach jest zwiększenie jej do 3 W. Ma to przynieść możliwość zasilania większej liczby urządzeń o większym zróżnicowaniu. Obowiązująca specyfikacja pozwala naładować przez NFC tylko niewielkie urządzenia, np. elektronikę noszoną, słuchawki lub akcesoria IoT.

Druga zmiana to zwiększony zasięg komunikacji, co może być najciekawsze z punktu widzenia codziennych nawyków Polaków. Chodzi o połączenia realizowane głównie w płatnościach zbliżeniowych, ale także podczas parowania urządzeń. Obecna specyfikacja NFC zakłada, że odległość między urządzeniami musi wynosić 5 mm, co w praktyce oznacza zazwyczaj, że trzeba je ze sobą zetknąć. Teraz ma być bardziej bezkontaktowo, bo NFC Forum chce zwiększyć tę odległość cztery lub nawet sześć razy, czyli do 3 cm. Dzięki temu można będzie szybciej i łatwiej płacić zbliżeniowo z mniejszą dokładnością. Łatwiej będzie też parować sprzęt.

Trzecia zmiana pozwoli na realizację kilku zadań za pomocą jednego dotknięcia – czyli wystarczy, że raz zbliży się smartfon, by uruchomić kilka funkcji. Może to być przydatne na przykład podczas sterowania sprzętem smart home lub IoT, a także podczas zakupu biletów czy w przemyśle.

Organizacja czuwająca nad rozwojem NFC chce także usprawnić funkcję terminala płatniczego w smartfonach (SoftPOS). To rozwiązanie pozwala niewielkim sprzedawcom i usługodawcom przyjmować płatności zbliżeniowych bez specjalnego terminala POS, a w niedalekiej przyszłości taka forma transakcji zostanie usprawniona.

Ostatnią, piątą nowością ma być zwiększenie zdolności NFC do udostępniania danych o składzie i sposobach recyklingu produktów z NFC. Dzięki temu takie urządzenia i przedmioty pozwolą łatwiej realizować założenia idei zrównoważonego rozwoju, co jest istotne także w kontekście zmieniających się wymagań regulacyjnych. Inaczej mówiąc, NFC pozwoli zadbać o ekologię.

Nowy plan NFC Forum ma być oficjalnie zaprezentowany w ciągu najbliższych dni, 27 czerwca. Wtedy być może poznamy dokładniejsze ramy czasowe nowych standardów.

Zobacz: Apple może mieć problemy w Europie. Chodzi o Apple Pay i NFC

Zobacz: NFC EVERING – płatności zbliżeniowe pierścieniem to nie science fiction

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł., Business Wire