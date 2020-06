Nadciąga Xiaomi Mi Watch Revolve. To światowa wersja zegarka Mi Watch Color

Zegarek Xiaomi Mi Watch Color miał swoją premierę w styczniu i wywołał duże zainteresowanie wśród fanów elektroniki noszonej. Długo jednak ten smartwatch pozostawał dla nich niedostępny. Teraz się to zmieni za sprawą modelu Xiaomi Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch Color tuż po styczniowej premierze w Chinach wszedł do sprzedaży na tamtejszym rynku, gdzie wyceniony został na równowartość 450 zł. To atrakcyjna kwota, jednak urządzenie sprzedawane jest dotąd tylko w kraju producenta. Można je też zamówić w chińskich sklepach internetowych, gdzie kosztuje już nieco więcej, a jedynym systemowym językiem poza chińskim jest angielski. Teraz jednak powinno się to zmienić – Xiaomi szykuje się do światowej premiery tego modelu pod nazwą Mi Watch Revolve.

Jaki będzie Xiaomi Mi Watch Revolve?

W tej chwili nie wiadomo nic o szczegółach specyfikacji zegarka Xiaomi Mi Watch Revolve, ale z zapowiedzi producenta wynika, że zmianie ulegnie nazwa, zapewne doczekamy się też lepszej lokalizacji językowej i wsparcia dla Google Pay. Poza tym jednak będzie to taka sama konstrukcja jak Mi Watch Color.

Zegarek ma okrągłą, stalową kopertę o rozmiarze 46 mm (46,2 x 53,3 x 11,4 mm), na której znajduje się wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454.

Smartwatch można połączyć z telefonem przez Bluetooth 5.0 LE, nie zabrakło pozycjonowania z wykorzystaniem GPS i GLONASS. W chińskiej wersji jest także NFC, ale oczywiście bez wsparcia dla stosowanych na świecie systemów płatności, jak Google Pay. Xiaomi Mi Watch Revolve powinien wypełnić tę lukę.

Listę sensorów smartwatcha Xiaomi tworzą: czujnik światła, żyroskop, kompas, akcelerometr i barometr. Do analizy aktywności sportowych służy pulsometr. Zegarek stale mierzy tętno, oblicza spalone kalorie i poziom stresu, poziom energii i pozwala na monitorowanie snu.

Dzięki wodoszczelności do 50 m zegarek Xiaomi sprawdzi się na basenie. Łącznie z pływaniem w dwóch wariantach zegarek pozwala na śledzenie 10 różnych trybów aktywności: biegania, biegania na bieżni, biegów przełajowych, wspinaczki, jazdy na rowerze, treningów eliptycznych, spacerów, jest też opcja określenia własnego treningu.

Zegarek Xiaomi mierzyć wydolność tlenową VO2max, ma też funkcję FIRSTBEAT, która służy do analizy aktywności fizycznej i zapewnia profesjonalne wskazówki treningowe.

Wbudowana bateria 420 mAh ma zapewnić do 14 dni pracy w standardowym trybie i nawet 22 dni w trybie oszczędnym.

Producent zachwala duże możliwości personalizacji Mi Watcha – do wyboru jest ponad 110 tarcz, które można uzupełnić siedmioma paskami w różnych kolorach, co ma dać 1540 kombinacji stylistycznych.

