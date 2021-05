Smartfon może wspomóc rozwój dziecka. Trzeba go tylko dobrze wykorzystać

Smartfon jako prezent dla dziecka ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Posiadanie telefonu przez dziecko może jednak nieść ze sobą wymierne korzyści, na przykład umożliwiając dający poczucie bezpieczeństwa kontakt w każdej chwili. Motorola pokazuje, jak używać smartfonu, by dziecko wykorzystało jego możliwości jak najlepiej.

Aplikacje edukacyjne

Bogactwo aplikacji w sklepie Google Play pozwoli każdemu znaleźć to, czego potrzebuje. Wśród nich znajdują się również te edukacyjne. Dzięki nim dziecko może nie tylko ćwiczyć rozwiązywanie zadań z matematyki, języki obce czy rozwijać znajomość lektur, ale także poszerzać wiedzę o świecie poprzez dostęp do wykładów uznanych specjalistów i inspirujących ludzi. Poniżej kilka przykładowych aplikacji, które warto podsunąć dziecku:

Duolingo – to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków obcych. Oferuje różne techniki wzbogacania słownictwa i wymowy w ponad 30 językach.

Polska ortografia – zastosowanie tej aplikacji jest widoczne w nazwie na pierwszy rzut oka. Wykorzystuje ona grywalizację, by zmotywować dziecko do powtarzania w praktyce poprawnej pisowni tych łatwiejszych i bardziej podchwytliwych wyrazów.

Lekturowo – zawiera najważniejsze informacje o lekturach szkolnych, epokach i motywach literackich.

Photomath – to ciekawa aplikacja, która po zeskanowaniu równania podaje jego rozwiązanie z instrukcją krok po kroku, jak do niego dojść. W aplikacji znajdują się także wyjaśnienia procesu obliczania.

Zdrowe zakupy – pozwala sprawdzić skład produktów po zeskanowaniu kodu kreskowego oraz wskazuje, które są zdrowe, a które nie. To dobry sposób na rozbudzenie ciekawości dziecka i rozwoju jego świadomości dotyczącej właściwego odżywiania.

Inne aplikacje edukacyjne możemy znaleźć w sklepie Google Play.

By komfortowo korzystać z powyższych aplikacji, warto dobrać smartfon z odpowiednio dużym ekranem o dobrej rozdzielczości. Przykładem takiego urządzenia jest Motorola Moto E7 Plus z ekranem o przekątnej 6,5” i rozdzielczości HD+. Smartfon jest obecnie dostępny w dwóch kolorach – Mystic Blue (niebieskim) i Twilight Orange (pomarańczowym) – w atrakcyjnej cenie 499 zł, jeśli wziąć pod uwagę także jego pozostałe parametry, jak na przykład pojemna bateria 5000 mAh.

Fotografia i wideo

Kolejnym sposobem, w jaki można wykorzystać smartfon do rozpalenia dziecięcej ciekawości, jest zainteresowanie dziecka fotografią i filmowaniem. Obecnie urządzenia mobilne oferują aparaty, które w zupełności wystarczą do realizacji pasji. Nim się obejrzysz, Twoje dziecko zacznie robić interesujące zdjęcia i nagrania, a umiejętność budowania w nich historii przyda się nie tylko w szkole, ale i życiu społecznym.

Wspomniana wcześniej Motorola Moto E7 Plus ma aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, który robi ostre zdjęcia, a technologia Quad Pixel łączy 4 piksele w jeden, by dostarczyć maksymalną światłoczułość i jasność fotografii niezależnie od warunków oświetleniowych. Na początek będzie w zupełności wystarczającym narzędziem dla rozwoju pasji. Jednocześnie telefon ma 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozbudować dodatkową kartą microSD (do 512 GB), by pomieścić wszystkie dziecięce wspomnienia i dzieła.

Wspólna praca zdalna

W ostatnim czasie jeszcze bardziej niż dotąd dostrzegliśmy, jak niesamowicie przydatne są możliwości urządzeń mobilnych do utrzymania więzi i kontaktu z innymi ludźmi. Także w pracy i nauce. Duży ekran i aparat przedni o rozdzielczości 8 Mpix świetnie sprawdzą się podczas wideorozmów, gdy dziecko wraz z kolegami i koleżankami będą zdalnie pracować nad wspólnymi projektami. Spotkanie online to także dobry sposób na wspólną naukę czy spędzanie czasu z rówieśnikami, którego dzieci tak bardzo potrzebują.

Smartfon jako prezent?

Rodzice różnie uzasadniają kupowanie smartfonu dzieciom. Niektórzy uważają, że jest to podstawowe narzędzie, które pomaga w codziennym kontakcie całej rodzinie. Inni uznają, że elektronika powinna być nagrodą za osiągnięcie celów uzgodnionych razem z dzieckiem, na przykład konkretne wyniki w nauce, uczestnictwo w pracach domowych itp. Jeszcze inni uznają, że smartfon może pomóc dziecku w codziennym życiu i rozwijaniu swoich pasji. Jeśli więc zastanawiasz się, jaki prezent świetnie sprawdzi się na komunię czy zbliżający się Dzień Dziecka, być może Motorola Moto E7 Plus będzie dobrym wyborem.

