Niedługo cztery nowe Motorole

Motorola jest mobilnym ramieniem Lenovo na większości rynków. Chiński producent używa swojej głównej nazwy tylko w części krajów, zwykle woli usuwać się w cień i skupiać na choćby segmencie laptopów. Tam właśnie Lenovo toczy wieczne boje o fotel lidera z HP. Zwykle wygrywają Chińczycy, pojawiają się jednak wyjątkowe kwartały. Sama Motorola zdecydowanie najpopularniejsza jest w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie jest ona jedną z najpopularniejszych marek na rynku. Telefony firmy zobaczymy też jednak w Polsce.

Niedługo na światowym rynku pojawią się z kolei cztery nowe smartfony marki. Noszą one następujące nazwy kodowe: Kyoto, Berlin, Berlin NA oraz Sierra. Berlin oraz Sierra mają być następcami urządzeń Motorola Moto Edge i Motorola Moto Edge Plus. Kyoto ma mieć z kolei aparat główny Samsunga 108 Mpix i dodatkowe: 8 Mpix (Samsung) i 2 Mpix (OmniVision). Z przodu będzie z kolei pojedynczy sensor 32 Mpix lub 16 Mpix. Również będzie on z oferty chińskiego OmniVision. Niestety, nie znamy jeszcze kiedy dokładnie dojdzie do premiery.

Źródło tekstu: gizmochina, wł