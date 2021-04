Motorola razr 5G dostaje Androida 11

Motorola uaktualniła właśnie kolejny smartfon do Androida 11. Tym razem jest to składana Motorola razr 5G.

Motorola razr 5G pojawiła się oficjalnie w Polsce pół roku temu. Teraz z kolei należąca do chińskiego Lenovo marka postanowiła oficjalnie przeprowadzić aktualizację modelu do Androida 11. Uaktualnienie zaczęło już pojawiać się w Europie, Indiach, Australii czy też w kluczowych dla Motoroli krajach Ameryki Południowej. Wszyscy w tych rejonach świata powinni ją zatem otrzymać w ciągu kilku dni. Aktualizacja ma numer kodowy RPS31.Q1-40-17-12 i waży 1,8 GB. Zawiera ona również lutowe poprawki bezpieczeństwa. Wychodzi na to, że uaktualnienie pierwotnie miało pojawić się na rynku nieco wcześniej. Aktualizację otrzymały już na przykład takie telefony jak Moto G 5G Plus oraz Motorola One Hyper.

Motorola razr 5G ma Snapdragona 765G, wyświetlacz główny o przekątnej 6,2 cala oraz dodatkowy o przekątnej 2,7 cala. O wszystko dba akumulator o pojemności 2800 mAh. Urządzenie ma 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Zgodnie ze słowami producenta telefon ma wytrzymać 200 tysięcy złożeń. To nawet pięć lat użytkowania.

Źródło tekstu: xda-developers, wł