Motorola G40 Fusion i G60 pojawiają się w Geekbench

Dwa nadchodzące smartfony marki Motorola pojawiły się właśnie w bazie benchmarków Geekbench. To Motorola G60 oraz G40 Fusion.

Ostatnio informowaliśmy o nadchodzących smartfonach Motorola G60 oraz Motorola G40 Fusion. Mają one się różnić nieznacznie i tak naprawdę Motorola traktuje je jako prawie ten sam model. Dlatego niektóre rynki otrzymają G60 (jak Europa), a np. Brazylia i Indie - G40 Fusion. Oba telefony mają mieć Snapdragona 732G, wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Pamięci wbudowanej użytkownicy dostaną do 128 GB. Wariant przeznaczony na rynki europejskie ma mieć potrójny aparat główny 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, natomiast z przodu ma być pojedynczy sensor 32 Mpix. G40 Fusion to z kolei 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix i aparat przedni 16 Mpix.

Nie oznacza to jednak, że G60 poradził sobie lepiej z testem Geekbench 5.3.2. Zdobył on bowiem 515 punktów w teście jednego rdzenia i 1375 punktów w teście wielu rdzeni. Wariant G40 Fusion zdobył 519 punktów w teście jednego rdzenia i 1425 punktów w teście wielu rdzeni. Oba smartfony będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11.

Źródło tekstu: nashville chatter classes