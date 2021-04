Motorola Moto G60 i G20 na pierwszych renderach

Do sieci trafiły nowe informacje na temat nadchodzących smartfonów z linii Moto G: Motoroli Moto G60 i Moto G20. Dzięki nieoficjalnym grafikom poznaliśmy ich design.

Motorola szykuje w tym roku dużo nowości w ramach odświeżonej rodziny Moto G. Aktualnie zaprezentowano cztery modele - Motorola Moto G100, G50, G30 i G10 - jednak wkrótce dołączą do nich przynajmniej dwa kolejne. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat Motoroli G60 i G20.

Motorola Moto G60 pod względem designu przypominać ma model Moto G30. Jeśli chodzi natomiast o specyfikację, urządzenie zostanie wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,78", rozdzielczości Full HD+ i wysokim odświeżaniu 120 Hz. Istotnym atutem urządzenia ma być akumulator o pojemności 6000 mAh oraz potrójny aparat z główną jednostką 108 MP, której towarzyszyć ma moduł ultraszeroki 8 MP i makro 2 MP. Całość uzupełnia 4 lub 6 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Niestety nie ma jeszcze jednoznacznych informacji na temat procesora, w który zostanie wyposażony nowy smartfon, jednak prawdopodobnie będzie to Qualcomm Snapdragon 732G.

Co ciekawe, na rynki w Brazyli i Indiach urządzenie ma trafić pod inną nazwą i z nieco zmienioną specyfikacją. Telefon zadebiutuje tam jako Motorola G40 Fusion, a aparat 108 MP zostanie zastąpiony jednostką 64 MP.

Do sieci trafiła również grafika, będąca prawdopodobnie oficjalnym renderem Motoroli Moto G20. O samym urządzeniu wiemy niewiele ponad to, że będzie to najprawdopodobniej model budżetowy, zajmujący w ofercie producenta miejsce pomiędzy Motorolą Moto G10 i Moto G30.

Źródło zdjęć: TechnikNews, Twitter (@yabhishekhd)

Źródło tekstu: XDA-Developers, TechnikNews, Twitter (@yabhishekhd)