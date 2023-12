Moto G34 5G tania jak barszcz. Przedwczesny debiut budżetowca Motoroli

Już wkrótce Motorola wprowadzi do sprzedaży nowe smartfony z popularnej serii Moto G. Wśród nich znajdzie się model Moto G34 5G, który przedwcześnie zadebiutował w jednym z europejskich sklepów.

Po debiutach smartfonów Moto G54 5G i Moto G84 5G firma Motorola szykuje kolejne modele z „czwórkowej” linii. Wcześniej dała o sobie znać Moto G24 z LTE, wiadomo też, że nadchodzi low-endowy model Moto G04, jednak listę telefonów z tej samej generacji uzupełni także Moto G34 5G. To może być najtańszy smartfon Moto G, wyposażony w 5G.

Zobacz: Motorola Moto G24 z Androidem 14 melduje się w benchmarku

Specyfikację i cenę Moto G34 5G ujawnił przedwcześnie jeden z internetowych sklepów w Finlandii – tamtejszy dystrybutor trochę pospieszył się z premierą.

Moto G34 5G u operatorów będzie hitem

Nowy smartfon Motoroli to typowy budżetowiec, więc nie należy oczekiwać po nim nawet średniakowych parametrów technicznych, jednak to idealny model do promocji operatorskich.

Cóż więc otrzymamy? Moto G34 5G ma ekran IPS o standardowej wręcz przekątnej 6,5 cala, z odświeżaniem do 120 Hz, ale o niskiej rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Na tyle obudowy widać lekko wystający moduł aparatów z dwoma obiektywami, całość ma zaokrąglone krawędzie. Telefon ma wymiary 162,7 x 74,53 x 7,99 mm i waży 180 gramów. Wariant w kolorze ciemnoniebieskim ma wykończenie ze skóry wegańskiej.

Na obudowie znajduje się boczny czytnik linii papilarnych, wyjście audio 3,5 mm oraz port USB-C.

Sercem Moto G34 5G jest już nieco leciwy układ Qualcomm Snapdragon 695, który wciąż jednak ma swoje zastosowanie w wielu nowych telefonach. W połączeniu z 4 GB pamięci RAM jego wydajność nie będzie jednak zbyt imponująca. Zaletą tego układu jest jednak modem 5G. Na dane i aplikacje użytkownik otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej.

Wspominane dwa obiektywy współpracują z matrycami 50 Mpix (przysłona f/1,8) i 2 Mpix (f/2,4), z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,4).

Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 20 W. Wszystkim zarządza Android 14 z My UX, który doczeka się trzech lat aktualizacji.

Moto G34 5G niczym więc nie zaskakuje i pomijając nowy system, taka sama konfiguracja telefonu mogła pojawić się dwa lata temu. Atutem ma być jednak niska cena. W Europie telefon wyceniono na 189 euro, czyli 820 zł. Data oficjalnej premiery na razie pozostaje nieznana.

