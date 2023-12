Tańszy Nothing Phone na zdjęciach. Może namieszać

Do sieci trafiły nowe szczegóły na temat nadchodzącego Nothing Phone 2a. Będzie to tańsza alternatywa dla sztandarowych urządzeń marki.

Firma Nothing na rynku smartfonów zadebiutowała średniakiem. Nothing Phone (1) mimo ciekawego designu kupił przede wszystkim atrakcyjną ceną. Jego następca był już jednak flagowcem z krwi i kości, przez co w ofercie producenta pojawiła się ewidentna luka. Teraz producent zamierza ją załatać.

Nothing Phone 2a - znamy specyfikację

Choć o planach wprowadzenia na rynek tańszego smartfona marki Nothing słyszeliśmy już kilkukrotnie, nowy przeciek obdziera urządzenie z resztek tajemnicy. Jeden z tzw. "leakerów", Yogesh Brar, opublikował w serwisie X zdjęcia oraz znaczną część specyfikacji nadchodzącego Nothing Phone 2a. Dowiadujemy się z nich, że urządzenie będzie wyposażone w panel OLED o odświeżaniu 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7200, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Nothing Phone 2a PVT



Gets:

- 120Hz OLED panel

- Dimensity 7200

- 8/128GB

- 50MP dual camera setup

- Ships with Nothing OS 2.5

- Android 14

- New back design

- Redesigned Glyph

- Glyph controls similar to Phone 2



MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023



Aparat to podwójna jednostka z przynajmniej jednym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Prawdopodobnie będzie to więc podobna konfiguracja do tej znanej z Nothing Phone (2).

Ciekawostką jest informacja o zmienionym designie. Niestety w tym zakresie musimy posiłkować się wyobraźnią, ponieważ jedyne co można wydedukować ze zdjęć to zmieniony układ aparatu. Zamiast w rogu obudowy będzie się on teraz umieszczony centralnie. Niestety etui maskujące zasłania jakiekolwiek inne szczegóły. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że czeka nas powrót funkcji Glyph, czyli charakterystycznego podświetlenia znanego z innych telefonów producenta.

Nothing Phone 2a pracować ma pod kontrolą Androida 14 z nakładką Nothing OS 2.5.0. Na zdjęciu telefon wydaje się korzystać z testowej wersji oprogramowania z ukrytym modelem procesora i zastępczą grafiką urządzenia.

Nothing Phone 2a - kiedy premiera?

Premiery urządzenia spodziewamy się podczas targów MWC 2024 w Barcelonie. Jeśli chodzi o cenę urządzenia, Yogesh Brar spekuluje, że będzie ona wynosiła ok. 400 dolarów (niecałe 1600 zł). W Polsce po doliczeniu podatków zapłacimy pewnie ok. 2000 zł.

Źródło zdjęć: własne, X.com (@heyitsyogesh)

Źródło tekstu: X.com (@heyitsyogesh)