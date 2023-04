Motorola Moto G Power zyskała 5G

Motorola zaprezentowała nową wersję smartfonu Moto G Power. Edycja z 2023 roku zyskała łączność 5G oraz wygląd tylnego panelu nawiązujący do flagowego Edge 40 Pro.

Motorola Moto G Power 5G to smartfon o wymiarach 163,06 x 74,8 x 8,45 mm i masie 185 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. W jego górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i ma do towarzystwa dwa aparaty po 2 Mpix (makro i czujnik głębi).

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 930, który współpracuje z 4 lub 6 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Przestrzeń na dane można rozszerzyć o dodatkowy 1 TB (maksymalnie) za pomocą karty pamięci microSD. Nowy smartfon Motoroli pozwala korzystać z sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3. W komplecie jest odbiornik nawigacji satelitarnej, boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo oraz porty Jack 3,5 mm i USB typu C.

Motorola Moto G Power 5G zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 10 W. Nad całością czuwa system Android 13.

Dostępność i cena

Sprzedaż Motoroli Moto G Power 5G ruszy w USA 13 kwietnia 2023 roku. Cena wariantu 6/256 GB wynosi tam 299,99 USD (1287 zł).

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola