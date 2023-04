Motorola Edge 40 Pro: nowy flagowiec debiutuje w Polsce

Motorola zaprezentowała flagowy smartfon Motorola Edge 40 Pro. Telefon z topowym układem Snapdragon 8 Gen 2 wyróżnia się ciekawym wzornictwem, obiecującą sekcją aparatów, bogatym oprogramowaniem i szybkim ładowaniem.

Motorola Edge 40 Pro po licznych przeciekach i spekulacjach wreszcie doczekała się premiery. To najbardziej wydajny w tej chwili flagowiec Motoroli. Urządzenie już w kwietniu dostępne będzie w Polsce.

Telefon zwraca już uwagę swoim wyglądem. Ma bezramkowy wyświetlacz z zakrzywionymi krawędziami, a front urządzenia został pokryty powłoką oleofobową. Plecki chroni natomiast powłoka ograniczająca refleksy świetlne. Z obu stron obudowy producent zastosował szkło Gorilla Glass Victus, gwarantujące wysoką odporność na zarysowania. Dodatkowo Motorola Edge 40 Pro oferuje stopień ochrony IP68 co oznacza, że wytrzyma zanurzenie do 30 minut w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra.

Bezramkowy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ zapewnia częstotliwość odświeżania 165 Hz. Ekran pozwala na obsługę treści HDR 10+ z technologią Dolby Vision. Kinowe wrażenia zapewniają także dwa duże głośniki stereo Dolby Atmos, które uzupełnia nowość – technologia Moto Spatial Sound.

Sercem nowego flagowca Motoroli jest układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Atutem jest także najszybszy na rynku standard pamięci masowej UFS 4.0, która w tym modelu ma wielkość 256 GB.

Motorola Edge 40 Pro: rozbudowana sekcja aparatów

Sekcję foto tworzą trzy tylne aparaty. Główna jednostka 50 Mpix wyposażona została w optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz funkcję instant all-pixel focus, która do łapania ostrości angażuje nawet 32x więcej pikseli niż PDAF.

Drugi aparat w Motoroli Edge 40 Pro, szerokokątny, również ma matrycę 50 Mpix i pozwala na robienie zdjęć makro. Trzeci element to aparat 12 Mpix z teleobiektywem 2x do fotografii portretowej.

Dość imponująco zapowiada się także aparat do selfie – wykorzystuje on matrycę 60 Mpix oraz układ Snapdragon Cognitive Image Signal Processor, wspierany przez AI. Jak wyjaśnia producent, to połączenie pozwala na segmentowanie każdej sceny oraz niezależną optymalizację uchwyconych w kadrze elementów (niebo, budynki, krajobrazy, odcienie skóry) tak, aby uzyskać odwzorowane kolorystycznie i realistyczne zdjęcia.

Wraz z Motorolą Edge 40 Pro aplikacja aparatu została wzbogacona o nowe funkcje: nocne wideo Video Night Vision, funkcję Horizon Lock Stabilisation (tryb przydatny w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych, który stabilizuje ujęcia nawet po obrocie urządzenia o 360°), śledzenie obiektu podczas nagrywania filmów Video Auto Focus Tracking oraz wideo z efektem bokeh – Video Portrait. Smartfon pozwala na nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości do 8K lub 4K HDR 10+.

Motorola Edge 40 Pro: szybkie ładowanie

W zestawie ze smartfonem Motorolą Edge 40 Pro użytkownik otrzymuje ładowarkę TurboPower o mocy 125 W. Na pełne naładowanie baterii o pojemności 4600 mAh wystarczą 23 minuty. Smartfon wspiera także bezprzewodowe ładowanie 15 W oraz może bezprzewodowo doładowywać inne urządzenia z mocą 5 W.

Motorola Edge 40 Pro działa pod kontrolą najnowszego Androida 13 z rozszerzeniami Motoroli. Smartfon jest również kompatybilny z platformą Ready For, która umożliwia m.in.: granie na większym ekranie, używanie aparatu jako kamery internetowej czy parowanie smartfona z komputerem. Producent dodał także specjalne zabezpieczenia: funkcje ThinkShield, Moto Secure i Family Space.

Dostępność i ceny w Polsce

Smartfon Motorola Edge 40 Pro (12/256 GB) dostępny będzie w Polsce za 4799 złotych. Do sprzedaży trafi 18 kwietnia w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Quartz Black) oraz błękitnej (Angel Falls).

Smartfon pojawi się w sieciach sprzedaży RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz u operatorów Plus I Play. Składając zamówienie pomiędzy 4 a 17 kwietnia, będzie można otrzymać urządzenie w pierwszej kolejności, gdy tylko pojawi się ono w sprzedaży u wybranego partnera.

Zobacz: ThinkPhone by Motorola – test. Smartfon z „atomowym” guzikiem

Zobacz: Nie potrzebujesz flagowca, jest Motorola Edge 30 Fusion (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: wł., Motorola