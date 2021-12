Moto Edge X30 ze Snapdragonem 8 Gen 1 – producent potwierdza

Pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 1? Już nie ma wątpliwości, że będzie to Motorola Moto Edge X30. Producent potwierdził kilka szczegółów nowego modelu, a Xiaomi zaprzeczyło, by planowało wcześniejszą premierę.

Motorola Moto Edge X30 będzie pierwszym na rynku smartfonem z układem Snapdragon 8 Gen 1. Jego premiera odbędzie się już 9 grudnia w Chinach, a od 15 grudnia telefon będzie dostępny tam w sprzedaży. Producent ponownie potwierdził datę debiutu urządzenia, ujawnił też kilka szczegółów technicznych.

Jednocześnie firma Xiaomi zaprzeczyła, by premiera seria Xiaomi 12 planowana była na ten sam dzień, ale wcześniejszą godzinę. Takie sugestie zaczęły się pojawiać w ostatnich dniach wraz z grafiką rzekomo zapowiadającą takie wydarzenie, ale producent temu zaprzeczył.

Dla odmiany Motorola już podgrzewa nastrój przed premierą Moto Edge X30. W serwisie Weibo firma opublikowała kilka plakatów i grafik promocyjnych telefonu, potwierdzając niektóre szczegóły specyfikacji. Na jednym ze zdjęć Moto Edge X30 pozuje nawet na żywo.

Podane przez Motorolę szczegóły są zgodne z tym, co pojawiało się wcześniej w przeciekach. Sumując wszystkie doniesienia, możemy być pewni, że Moto Edge X30 ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Atutami wyświetlacza będzie 10-bitowe przetwarzanie kolorów, obsługa HDR10+ i odświeżaniem 144 Hz.

Producent już wcześniej potwierdzał wykorzystanie układu Snapdragon 8 Gen 1, teraz podał też konfigurację aparatów: przedni do zdjęć selfie ma aż 60 Mpix. Z tyłu znajdą się trzy obiektywy, z czego aż dwa mają rozdzielczość 50 Mpix, a jeden 2 Mpix. Duże matryce pochodzić mają od dwóch producentów – jedno to OmniVision OV50A, druga zaś to Samsung JN1. Aparat ma umożliwić nagrywanie wideo 4K z przodu oraz 8K tylnym modułem.

Moto Edge X30 otrzyma nawet 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz do 256 GB pamięci UFS 3.1. Motorola podała też, że energię do pracy smartfonu dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W.

Całością będzie dyrygował Android 12 z dodatkiem Motoroli My UX 3.0.

Wszystko też wskazuje na to, że model Moto Edge X30 zadebiutuje globalnie jako Edge 30 Ultra, chociaż data jego premiery nie jest jeszcze znana. Zapowiada się jednak na to, że Motorola będzie walczyć o swoje miejsce na rynku bardzo ciekawym flagowcem o świetnej specyfikacji.

