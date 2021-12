Xiaomi Poco M4 Pro wkrótce zadebiutuje w Polsce

Dokładnie za tydzień, 13 grudnia 2021 roku, odbędzie się polska premiera smartfonu Poco M4 Pro 5G, na którą zaprasza firma Xiaomi. Relację będzie można śledzić na kontach producenta w mediach społecznościowych.

Niemal miesiąc temu odbyła się oficjalna prezentacja smartfonu Poco M4 Pro 5G. Urządzenie świetnie wygląda, a do tego oferuje całkiem niezłe wyposażenie. Znajdziemy w nim 6,6-calowy wyświetlacz FullHD+ 90 Hz, cztery aparaty fotograficzne (jeden z przodu i trzy z tyłu), w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz chipset MediaTek Dimensity 810 pod maską. Do tego 4 lub 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.5.

Firma Xiaomi zaprasza na polską premierę smartfonu Poco M4 Pro 5G. Odbędzie się ona dokładnie za tydzień, 13 grudnia 2021 roku. Wydarzenie będzie można śledzić od godziny 10:00 w mediach społecznościowych marki na Facebooku, Twitterze i YouTube. Podczas transmisji będzie można wygrać nowy smartfon Poco.

