Kup telefon LG Velvet, Wing, K52 lub K42 i zyskaj czek BLIK i inne nagrody

Do końca lutego trwają promocje na smartfony LG. Kupując model Velvet, Wing, K52 lub K42 możemy otrzymać czek BLIK o wartości nawet 500 zł, a do dwóch pierwszych smartfonów także inne nagrody.

Najnowsza promocja na smartfony LG obejmuje cztery modele tej firmy, kupione w wybranych sklepach i u operatorów:

LG Velvet : Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, T-Mobile, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl, www.plus.pl, www.t-mobile.pl,

: Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, T-Mobile, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl, www.plus.pl, www.t-mobile.pl, LG Wing : LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl, www.plus.pl,

: LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl, www.plus.pl, LG K52 : Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl,

: Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, Plus, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl, LG K42: Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, lg.com/pl, Media Expert, Orange, Play, T-mobile, www.mediaexpert.pl, www.orange.pl, www.play.pl.

Zakup wymienionych wyżej smartfonów może być premiowany następującymi nagrodami:

LG Velvet: LG Dual Screen , Słuchawki LG Tone Free FN4, czek BLIK 400 zł,

LG Wing: słuchawki LG Tone Free FN6 + głośnik głośnik XBOOM Go PL2 lub czek BLIK 500 zł,

LG K52: czek BLIK 150 zł,

LG K42: czek BLIK 100 zł.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić wybrany smartfon LG między 18 stycznia i 28 lutego 2018 roku. Zakup należy następnie zarejestrować do 5 marca tego roku, wypełniając formularz dostępny pod adresem www.strefalg.pl/promocjelg. Tam też znajdziemy informacje o rozpoczętych 30 listopada 2020 roku promocjach na LG K42 w Plusie - one również trwają do końca lutego.

Źródło tekstu: LG