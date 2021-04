Lenovo Legion 2 Pro na zdjęciach. Widać na nich wbudowany wentylator

Ekran bez wcięć, podwójny aparat z tyłu oraz wbudowany wentylator - tego możemy się spodziewać po nadchodzących gamingowym smartfonie Lenovo Legion 2 Pro, którego premiera odbędzie się już 8 kwietnia tego roku.

Już za 2 dni, 8 kwietnia 2021 roku, ma się odbyć oficjalna premiera nowego gamingowego smartfonu Lenovo Legion 2 Pro. Urządzenie to, podobnie jak jego poprzednik, będzie przystosowany do tego, by używać go przede wszystkim w poziomie. Znowu znajdziemy w nim więc przedni aparat fotograficzny wysuwany z boku obudowy, a także umieszczony na boku port USB-C. Także tylny panel został przygotowany tak, by dobrze się go trzymało podczas grania właśnie w pozycji poziomej: elementy takie jak aparaty fotograficzne czy wlot powietrza do wentylatora zostały umieszczone na środku, z dala od palców użytkownika.

Zobacz: Gamingowy Lenovo Legion 2 Pro zadebiutuje 8 kwietnia

Zobacz: Lenovo Legion 2 Pro - kolejne szczegóły specyfikacji gamingowego smartfona

Z ostatnich doniesień wynika, że nowy gamingowy smartfon Lenovo ma 6,92-calowy wyświetlacz E4 AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością 144 Hz. Ponieważ przedni aparat jest wysuwany z wnętrza obudowy, ekran nie ma żadnych wcięć czy otworów, które mogłyby przeszkadzać w rozgrywce. Natomiast za to, by do działania gier nie zabrakło mocy, zadba chipset Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez nawet 16 GB RAM-u. Ciepło z podzespołów będzie odprowadzane jak w komputerze - za pomocą fizycznego wentylatora, widocznego na zdjęciach powyżej. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem, prawdopodobnie o mocy do 110 W.

Zobacz: Xiaomi pracuje nad Redmi 20X. Oto jego wygląd, podstawowe parametry oraz cena

Zobacz: Smartfon BlackBerry z 5G będzie miał flagowy aparat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo.cn

Źródło tekstu: Weibo.cn