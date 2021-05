Jakie urządzenia dostaną HarmonyOS już 2 czerwca?

Już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje wreszcie stabilny HarmonyOS. Jakie urządzenia wtedy otrzymają nowy system operacyjny? Mamy wstępną listę.

Huawei pracuje nad pełnoprawnym i stabilnym HarmonyOS 2 dla smartfonów od dawna, jednak to amerykańskie sankcje przyspieszyły wysiłki chińskiej firmy. Od tego czasu widzieliśmy kolejne wersje beta, jednak nie mogliśmy zobaczyć wersji stabilnej. Nie znaczy to jednak, ze Huawei zamierza przesuwać ten debiut w nieskończoność. Już 2 czerwca zobaczymy nowy system operacyjny. Obok niego zadebiutują Huawei Watch 3 i Huawei MatePad Pro 2. Jakie telefony otrzymają jednak uaktualnienie do HarmonyOS 2.0 w pierwszej kolejności? Okazuje się, że będą to Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS, Mate X2, nova 8, nova 8 Pro oraz tablet MatePad Pro.

Oczywiście z nowym systemem operacyjnym zadebiutuje też Huawei P50, jednak pojawi się on nieco później. Honory czynić będzie zatem flagowy tablet, a nie flagowy smartfon. Huawei planuje jednak, że do końca roku HarmonyOS znajdzie się na pokładzie 300 milionów urządzeń. Z HarmonyOS będzie też korzystać kilka urządzeń marki Honor (tych wydanych jeszcze przez Huaweia), a także pojedyncze urządzenia Meizu oraz marki Midea. Ta ostatnia zajmuje się inteligentnym piekarnikiem. Sam HarmonyOS zadebiutował już dawno, ale na telewizorach. Jak widać to nie smartfony są tu priorytetowe.

