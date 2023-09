Masz iPhone'a? Lepiej sprawdź to ustawienie

System operacyjny iOS 17 zadebiutował 18 września i od tamtej pory krytykowany jest głównie za obniżenie czasu pracy na akumulatorze, ale jak się okazuje, to nie jedyny jego problem. Z dostępnych na Twitterze/X doniesień wynika bowiem, że część spośród użytkowników skarży się także na samoczynną zmianę ustawień prywatności, która przytrafiła się im po dokonaniu aktualizacji.

Tematem przewodnim są dwie funkcje. Pierwsza to Analizy Apple, czyli zgoda na przesyłanie producentowi danych telemetrycznych. Druga z kolei w polskojęzycznej wersji nosi nazwę Ważne miejsca i wiąże się z gromadzeniem danych o odwiedzanych i wyszukiwanych lokalizacjach (Ustawienia > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe > Ważne miejsca).

🚨PSA: iOS 17 turns these sensitive location options back on. If you have disabled significant locations as well as adding your location information to your iPhone analytics before upgrading to iOS 17, iOS 17 will turn the options on as shown in the screenshot.



While significant… pic.twitter.com/ROVEgPqw08