iPhone 15 Pro zyska obiektyw peryskopowy z zoomem 5x

Pojawiły się pierwsze plotki na temat iPhone'a 15 Pro, który powinien zadebiutować jesienią przyszłego roku. Miłośnicy smartfonów Apple'a mają się doczekać aparatu z większym zoomem optycznym.

Już w 2020 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Apple pracuje nad iPhonem z obiektywem peryskopowym. Taką informację podał analityk Ming-Chi Kuo. Pierwsze wiadomości na ten temat mówiły o takim obiektywie już w iPhonie 14 Pro, który trafi na rynek w drugiej połowie tego roku. W najnowszym raporcie, na który powołuje się serwis 9toMac.com, Jeff Pu twierdzi, że peryskopowy obiektyw będzie miał dopiero iPhone 15 Pro.

Zobacz: iPhone 14 bez ważnej funkcji. Szykuje się duży zawód?

Zobacz: Apple iPhone 14: ulepszony wygląd i wyższa cena

Gigant z Cupertino podobno negocjuje z Lante Optics, który ma dostarczyć soczewki peryskopowe do iPhone'ów Pro w 2023 roku. Apple obecnie testuje próbki i podejmie ostateczną decyzję w maju tego roku. Jeśli dojdzie do transakcji, amerykański gigant kupi od Lante Optics 100 milionów komponentów do peryskopowego teleobiektywu.

Powyższe informacje nie są oficjalne i należy je traktować jako plotkę. Podobnie jak pojawiające się coraz to nowe wieści na temat tegorocznych iPhone'ów. Jedna z nich mówi, że iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max otrzymają główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 48 Mpix (zamiast stosowanych obecnie 12 Mpix) oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K (teraz to maksymalnie 4K).

Na koniec warto przypomnieć, że firmy Samsung i Huawei stosują w swoich smartfonach aparaty peryskopowe z zoomem optycznym 5x i powiększeniem cyfrowym 100x, co wychodzi im coraz lepiej.

Zobacz: Samsung oficjalnie zaprasza na premierę serii Galaxy S22

Zobacz: Seria Huawei P50 wkrótce w Polsce, a w promocji do zgarnięcia tysiące złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Thanes.Op / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac