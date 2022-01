Seria Huawei P50 wkrótce w Polsce, a w promocji do zgarnięcia tysiące złotych

Huawei w końcu wyprowadzi serię P50 z Chin. W oczekiwaniu na zbliżającą się europejską premierę tych smartfonów możemy skorzystać z promocji. Do zdobycia są zniżki i vouchery na zakupy na huawei.pl.

Huawei zaprasza na europejską premierę swoich smartfonów z serii P50, wśród których znajduje się także najnowszy "składak" marki, Huawei P50 Pocket. Urządzenia te będą dostępne również w Polsce, więc by umilić sobie czekanie, można skorzystać z promocji.

Do zdobycia kupon o wartości 6498 zł

Z okazji zbliżającej się premiery, Huawei przygotował specjalną promocję, w której do zdobycia są kupony zniżkowe do sklepu huawei.pl. Wśród nich jest między innymi kupon o wartości 6498 zł, a także vouchery na zakup wybranych urządzeń za 1 zł. Są to:

słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick ,

, laptop Huawei MateBook 14s ,

, smartwatch Huawei Watch 3 Pro Elite.

Dostępne są także kupony zniżkowe 50 zł do wykorzystania przy zamówieniu wartym co najmniej 299 zł w sklepie huawei.pl. Uczestnicy każdego dnia mają nową szansę na wygraną.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy zalogować się za pomocą ID Huawei lub zarejestrować nowe konto, następnie udać się na stronę pod tym adresem i kliknąć na przycisk „Start”, żeby odebrać jedną z nagród.

Zniżki nie łączą się ze sobą. – jedna zniżka może zostać wykorzystana na jedno zamówienie na huawei.pl. Zdobyty kupon lub voucher zostanie automatycznie przypisany do konta użytkownika i może być wykorzystany w ciągu 15 dni od dnia jego otrzymania. Regulamin promocji znajduje się pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei