Huawei Watch GT5. Kultowe zegarki w damskich wersjach

Huawei Watch GT5 to świetny zegarek dla kobiety – pod warunkiem że sięgniesz po model z mniejszą tarczą. W tej serii znalazło się aż pięć wariantów w rozmiarze 41 mm.

Huawei stara się, by każdy znalazł coś dla siebie w bestsellerowej wersji Watch GT5. Zegarki w rozmiarze 41 mm mają 9,5 mm grubości i bez paska ważą 35 gramów. Zostały wyposażone w ekrany o średnicy 1,32 cala i rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Pierwsze wrażenie zrobiły bardzo dobre – ekrany są na tyle jasne, że można z nich korzystać w pełni wrześniowego słońca. Huawei podaje, że dochodzą do 1200 nitów. Wszystkie dostały stalowe koperty z wykończeniem w kolorze srebrnym lub przypominającym jasne złoto. Do wyboru jest też kilka pasków, które można będzie łatwo wymienić samodzielnie.

Sporo zmieniło się w aplikacji Huawei Health, która służy do obsługi zegarków. Można zintegrować ją z aplikacjami Strava, Komoot, Adidas Runtactic i oczywiście z Petal Maps. Wszystkie warianty zostały wyposażone w liczne tryby sportowe i możliwość synchronizacji danych w czasie rzeczywistym z telefonem. Czas pracy na akumulatorze sięgnie 7 dni, pełne naładowanie zajmie ok. 100 minut.

Ponadto interfejs zegarków Huawei Watch GT5 otrzymał wyraźniejszy, większy font niż poprzednie wersje i nieco zmian kosmetycznych, dzięki którym jest łatwiejszy w obsłudze. Można też skorzystać z eleganckiej, obrotowej koronki oraz klawiatury ekranowej, która pozwoli odpisać na wiadomości SMS oraz w popularnych komunikatorach. Można też odpowiadać z użyciem zamiany mowy na tekst w języku polskim i 11 innych. Jako że jest tu głośnik i mikrofon, można również prowadzić rozmowy telefoniczne z nadgarstka.

A punktu widzenia zdrowia najważniejsza zmiana to nowe rozmieszczenie sensorów TruSense. Zostały tak ułożone, by kompensować nieregularne rozmieszczenie naczyń krwionośnych pod skórą i precyzyjnie zbierać dane o pracy układu krwionośnego. Pod tym względem powinny wyprzedzić konkurencje w swoim segmencie cenowym. Ponadto możemy liczyć na monitorowanie snu, stresu, natlenienia krwi i śledzenie cyklu miesiączkowego. Trybów sportowych jest ponad 100, przy czym takie jak bieganie czy jazda na rowerze mogą zapisywać trasę z pomocą własnego GPS-u zegarka. Pływać też można – zegarki spełniają wymagania normy IP69K (5 ATM). Poza tym jest tu sporo przydatnych narzędzi jak zdalna migawka, szukanie telefonu, kompas czy ostrzeżenia o burzy.

Jest też nowość, na którą czekali klienci w Polsce – płatności zbliżeniowe. Polska dostała je jako pierwsza w Europie. Do płatności została wykorzystana aplikacja Quicko, czyli portmonetka prepaidowa. Można spojrzeć na to, jak na ograniczenie, a można cieszyć się z tego, że nie wyczyścisz sobie konta. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb.

Ponadto warto zaznaczyć, że Huawei sięgnął po rozwiązanie, które znamy już z aplikacji Fitbit – treningi w aplikacji. Są to materiały płatne dodatkowo w ramach subskrypcji Huawei Health+.

Huawei Watch GT5. Ceny i przedsprzedaż

Zegarki Huawei GT5 w rozmiarze 41 mm są dostępne w pięciu wersjach:

Active – 1099 zł (srebrna koperta ze stali szlachetnej, czarny pasek fluoroelastomerowy)

(srebrna koperta ze stali szlachetnej, czarny pasek fluoroelastomerowy) Blue – 1099 zł (stalowa koperta, błękitny pasek)

(stalowa koperta, błękitny pasek) Classic – 1199 zł (złota stal, pasek ze skóry kompozytowej)

(złota stal, pasek ze skóry kompozytowej) Brown – 1199 zł (stal, beżowy pasek z plecionego kompozytu)

(stal, beżowy pasek z plecionego kompozytu) Elegant – 1299 zł (złota koperta ze stali, złota bransoleta mediolańska)

Do każdego z wymienionych powyżej zegarków Huawei dorzuca słuchawki Huawei FreeBuds 5i o wartości 299 zł. By je zdobyć, musisz kupić zegarek w przedsprzedaży, czyli między 19 września i 27 października. Każdy kupujący nowy zegarek Huawei GT5 otrzyma także 3 miesiące Huawei Health+ za darmo (wartość: 105 zł).

Huawei oferuje także możliwość dokupienia taniej w zestawie: dodatkowych pasków za 69 zł, opaski HUAWEI Band 9 za 179 zł oraz wagi HUAWEI Scale 3 za 109 zł. Ponadto na Huawei.pl można przedłużyć o rok gwarancję na zegarek ze zniżką -60%. Zakupy można rozłożyć na 20 rat RRSO 0%.

