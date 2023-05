Huawei już 10 lat sprzedaje w Polsce smartfony z serii P

Dokładnie 10 lat temu, w 2013 roku, na polskim rynku pojawił się smartfon Huawei Ascend P6. W ten sposób rozpoczęła się w naszym kraju historia fotograficznych telefonów z serii P, której najnowszym przedstawicielem jest Huawei P60 Pro. Zadebiutuje on w Polsce już za kilka dni.

Smartfony z serii P firmy Huawei od lat cieszą się uznaniem konsumentów poszukujących dużych możliwości fotograficznych i atrakcyjnego wyglądu. W Polsce historia tych urządzeń rozpoczęła się dokładnie 10 lat temu, w 2013 roku, razem z wprowadzeniem na rynek modelu Huawei Ascend P6 – najsmuklejszego wówczas smartfonu na świecie, o grubości zaledwie 6,18 mm. Jego następcę, model Huawei Ascend P7, na tle innych smartfonów wyróżniała smukła, metalowa obudowa zdobiona mikrodrukiem, a Huawei P8, pierwszy bez nazwy „Ascend”, zaprezentował możliwość malowania światłem. Kolejne premiery smartfonów serii P oznaczały dalsze przełamywanie barier między profesjonalnymi aparatami i fotosmartfonami.

Seria Huawei P9 – duży krok do przodu

Za przełomowy fotosmartfon uznaje się urządzenia z serii Huawei P9, które dzięki innowacyjnej konstrukcji podwójnego aparatu dostarczały zdjęcia o dużym bogactwie barw i wyrazistości. Seria P9 była również pierwszymi smartfonami z modułem pomiaru głębi, co skutkowało zwiększeniem szybkości ogniskowania i przetwarzania obrazu. Wraz z algorytmem ImageSmart, Huawei P9 wprowadził fotografię mobilną w nową, inteligentną erę.

Seria Huawei P10 – trend robienia portretów

Przed 2017 rokiem zrobienie smartfonem portretu, który wiernie odwzorowywał proporcje twarzy, było bardzo trudnym zadaniem. Od czasu premiery serii Huawei P10 portrety stały się jedną z głównych kategorii fotografii mobilnej. Smartfony wyróżniały się udoskonalonym trybem portretowym, wspieranym przez dodatkowy obiektyw z monochromatyczną matrycą, optyczną stabilizacją obrazu oraz ulepszoną technologią cyfrowego zoomu. Do tego seria P10 była w stanie wspierać nagrywanie filmów w jakości 4K.

Seria Huawei P20 – superzdjęcia nocne i pierwszy potrójny aparat

Huawei P20 Pro ma już nie podwójny aparat, lecz potrójny, zapewniający wysokiej jakości zdjęcia, których nie powstydziłby się żaden miłośnik fotografii. To również pionier ulepszonej fotografii nocnej oraz udoskonaleń opartych na sztucznej inteligencji – zastosowany algorytm zapewnił lepszą wydajność klasycznych trybów fotograficznych. Był w stanie zidentyfikować 500 rodzajów scenerii i tła w 19 różnych kategoriach. Huawei P20 Pro szczególnie wyróżniał się trybem nocnym, umożliwiającym robienie świetnych zdjęć przy ograniczonym świetle, po zmroku.

Seria Huawei P30 – peryskopowy teleobiektyw i sensor RYYB SuperSpectrum

Huawei P30 Pro to legendarny fotosmartfon. Do dziś pozostaje wyznacznikiem jakości, do której porównuje się osiagnięcia aparatów w debiutujących telefonach. Na to miano zasłużył dzięki ulepszonemu trybowi nocnemu oraz przełomowej możliwości robienia zdjęć w zbliżeniu. W tym modelu zastosowano zaawansowane obiektywy SuperSensing, pierwszą matrycę pikseli RYYB SuperSpectrum, która zbiera 40% więcej światła niż w klasyczne konstrukcje, a także peryskopowy zoom optyczny. Taki zestaw innowacji pozwolił na bezproblemowe fotografowanie nocą, w zaciemnionych miejscach, a także na przekroczenie dotychczasowej bariery możliwości przybliżania obrazu.

Warto dodać, że to ostatnie smartfony z serii P, które oferowały usługi Google Mobile Services.

Seria Huawei P40 – foto i wideo w najlepszej rozdzielczości, o każdej porze dnia i nocy

Model Huawei P40 Pro zapoczątkował nową erę fotografii obliczeniowej Huawei, osiągając ultrawyraźne zdjęcia niezależnie od pory dnia i nocy. Obok 10-krotnego zoomu optycznego oraz rekordowego 100-krotnego zoomu cyfrowego wyróżniał się możliwościami wideo. Widząc rosnący trend kręcenia filmów, Huawei w serii P40 wprowadził „audio zoom”, który umożliwił nawet 3-4 krotnie wzmocnić źródło dźwięku, zachowując przy tym wysoki stopień wierności. Zaawansowanym rozwiązaniem była również funkcja „Ultra slow motion”, która pozwoliła tworzyć filmiki odtwarzane w 256 krotnym zwolnieniu.

Seria Huawei P50 – wszechstronność i Dual-Matrix Camera

W modelu Huawei P50 Pro wprowadzono aparat Dual-Matrix z czterema obiektywami: głównym, ultraszerokim, peryskopowym i monochromatycznym. Zapewniły one wysokiej jakości zdjęcia i filmy w każdych warunkach, niezależnie od oświetlenia. Dodajmy do tego zaawansowaną optykę XD Fusion i technologię True-Chroma Image Engine z 10-kanałowym czujnikiem multispektralnym, odwzorowującym kolory z najwyższą dokładnością. Dzięki temu każdy użytkownik może tworzyć obrazy, które odzwierciedlają to, co widzi nasze oko. Ponadto smartfon dysponuje 100-krotnym zoomem cyfrowym, możliwością nagrywania filmów poklatkowych w jakości 4K i przepuszczającym większą ilość światła system filtrów Super Color.

