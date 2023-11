Huawei obniża ceny kolejnych produktów. Black Friday 2023

Huawei rozszerzył czarnopiątkową ofertę o nowe urządzenia. Są wśród nich laptopy, smartwatche, słuchawki, smartfon oraz tablet. Z promocji można skorzystać do 27 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć.

Zegarki w niższej cenie

Przed nami Black Friday 2023, który stał sie okazją do przecen również dla firmy Huawei. Czarnopiątkowe promocje na huawei.pl są dobra okazja do sprawienia prezentu zarówno sobie, jak i swoim najbliższym. Wśród promowanych sprzętów znajdziemy między innymi inteligentne zegarki Huawei Watch GT 3 Pro, które wyróżniają się eleganckim designem oraz zaawansowanymi funkcjami monitorującymi zdrowie (w tym EKG, stres i sen) oraz aktywność fizyczną. Do wyboru są dwie wersje Classic ze skórzanymi paskami – męska o średnicy koperty 46 mm w cenie obniżonej do 1299 zł (rekomendowana cena detaliczna RCD: 1499 zł) oraz damska 43 mm przeceniona do 1299 zł (RCD: 1999 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł).

O 200 zł taniej względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni można także nabyć smartwatche z serii Huawei Watch GT 3. Mniejsze, kobiece modele o średnicy 42 mm, czyli Active i Elegant, będą kosztować odpowiednio 899 zł i 1099 zł. Z kolei większy Huawei Watch GT 3 Active 46 mm oferowany jest za 799 zł. Powyższe ceny można jeszcze obniżyć o 50 zł za pomocą kuponu rabatowego, który otrzymuje się za zapisanie się na newsletter. W komplecie ze smartwatchem można dokupić dodatkowe paski w obniżonej cenie (za 9,90 zł lub 69 zł – w zależności od modelu).

Do oferty na Black Friday dołączył także wytrzymały Huawei Watch Ultimate Expedition w cenie 3699 zł, do którego nabywca w prezencie otrzyma słuchawki Huawei FreeBuds 5 (o wartości 699 zł) oraz tytanową bransoletę. Huawei Watch Buds, czyli smartwatch z ukrytymi w jego wnętrzu słuchawkami bezprzewodowymi, może być nasz za 1699 zł, czyli o 600 zł taniej w porównaniu z ceną rekomendowaną.

Laptopy i smartfony w niższej cenie

Na atrakcyjne obniżki mogą liczyć również osoby poszukujące nowego laptopa. Na przykład Huawei MateBook D 14 2023 z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB, w premierowej ofercie kosztuje 200 zł mniej, czyli 2999 zł. Do tego lekkiego i wydajnego laptopa można taniej dokupić słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 za 159 zł. W niżej cenie jest też flagowy Huawei MateBook X Pro 2022 z procesorem Intel i7, 16 GB RAM-u i dyskiem 512 GB – za 6499 zł, czyli o 2000 zł mniej niż w dniu premiery. W pakiecie z komputerem można kupić myszkę Huawei Bluetooth za 49 zł i plecak na laptop Huawei CD66 za 150 zł.

W okazyjnej ofercie na huawei.pl pojawiły się smartfony Huawei Nova 10 Pro z przednim aparatem z ultraszerokokątnym obiektywem w cenie 1899 zł. Z kolei 1000 zł można zaoszczędzić kupując teraz fotosmartfon Huawei P60 Pro. Urządzenie to, w zależności od wersji, kosztuje aktualnie 4999 zł lub 4499 zł.

Słuchawki i tablet w niższej cenie

Prawdziwą gratką dla miłośników słuchania muzyki w wysokiej jakości powinna być promocja na Huawei FreeBuds Pro 2. Te flagowe słuchawki kosztują teraz 599 zł, czyli o 25% mniej niż w ciągu ostatnich 30 dni. W dodatku jest to ostatni moment na ich zakup, ponieważ do sprzedaży trafił już ich następca, czyli słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3.

Świetnym wyborem dla osób poszukujących najlepszego stosunku ceny do jakości produktu mogą być bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 5i, dostępne obecnie za 329 zł. Można do nich dokupić etui za 9,90 zł. A dla tych, którzy ponad wszystko cenią możliwość komfortowej pracy w każdym miejscu, sklep huawei.pl przygotował promocję na Huawei MatePad 11.5. Za tablet w wersji Wi-Fi 8/128 GB kupujący zapłacą 1499 zł (najniższa cena z 30 dni: 1699 zł) i otrzymają klawiaturę gratis. Natomiast wersja Wi-Fi 6/128 GB dostępna jest za 1199 zł (najniższa cena z 30 dni: 1499 zł). Do obu wersji można dokupić rysik za 149 zł.



Dodatkowe korzyści na huawei.pl

Zapisując się na newsletter Huawei, każdy chętny otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł na wybrane produkty. Klienci kupujący na huawei.pl mogą także skorzystać z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy szybkiej dostawy, darmowej dla zamówień od 200 zł.

Przedstawione powyżej oferty obowiązują do wyczerpania zapasów oraz mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie.

