Honor szykuje kolejnego budżetowca

Honor musi sobie teraz radzić bez opiekuńczych skrzydeł Huaweia. O ile Honor odpowiadał za 26% telefonów Huaweia, to jednocześnie firma sama w sobie nie miała i nie ma takich możliwości jak jedna z największych chińskich firm. Teraz jednak właścicielem są regionalne władze Shenzhenu, a to oznacza, że za Honorem stoi Partia. Zobaczymy jak nowi zarządzający firmą spiszą się przy wprowadzaniu na rynek następnego smartfonu firmy. Tym razem najpewniej będzie to budżetowiec. Nowy telefon przeszedł certyfikację chińskiej 3C. Wiemy zatem, że urządzenie będzie miało przekątną ekranu 6,51 cala.

Nie zobaczymy 5G, a ono w Chinach jest codziennością nawet na średniej półce. Akumulator ma mieć pojemność 4900 mAh, a naładować go będziemy mogli dzięki ładowaniu 10 W. O ile szybkość ładowania nie jest szczególnie imponująca, to jeszcze ciekawiej prezentuje się wersja systemu operacyjnego. Ma być to mianowicie Android 10. Możemy jednak z dużą dawką pewności założyć, że to błąd ze strony agencji certyfikacyjnej i telefon trafi na rynek z Androidem 11.

