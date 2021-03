Honor Band 6 wyjdzie poza Chiny jeszcze w marcu

Marka Honor została oddzielona od Huawei, ale poza tym niewiele się zmieniło. Opaska sportowa Honor Band 6 zostanie wprowadzona do globalnej sprzedaży jeszcze przed końcem marca.

Honor Band 6 to bezpośredni następca Honor Band 5 z 2019 roku. Nie ma tu żadnego zaskoczenia. Zaskakuje za to forma, bo zamiast tyciego ekranu dostaniemy ekran całkiem pokaźny. Honor Band 6 ma panel dotykowy AMOLED 194 × 368 o przekątnej 1,47 cala. Główny moduł opaski jest krótszy, ale szerszy niż w Honor Band 6.

Poza większym ekranem Honor Band 6 zyskał możliwość monitorowania tlenu we krwi, co jest funkcją bardzo pożądaną, gdy wisi nad nami ryzyko zachorowania na COVID-19. Poza tym ma oczywiście możliwość monitorowania jakości snu, ruchu, tętna i ma kilkanaście programów sportowych. Można też z nim pływać – jest wodoszczelny do 5 atmosfer. Akumulator 180 mAh miałby pozwolić nawet na 14 dni używania, ale będzie to zależeć też od włączonych funkcji i synchronizacji z telefonem. Co ciekawe, 10 minut na magnetycznej ładowarce ma wystarczyć na 3 dni.

Honor Band 6 został zaprezentowany w Chinach w listopadzie. Cena wersji bez NFC to 249 juanów (ok. 150 zł), z NFC zaś 289 juanów. W Europie cena opaski będzie zapewne wyższa, a będzie można ją kupić przez stronę HiHonor i AliExpress. Na AliExpress widnieje cena 50 euro, a więc około 230 zł. Jeśli ostrzysz sobie zęby na ten model, lepiej upoluj go w jakiejś promocji. Sprzedaż na AliExpress ma ruszyć 28 marca, w sklepach HiHonor zaś w kwietniu.

Najwyraźniej do Europy nie dotrze wersja z NFC i nie ma w tym nic dziwnego – została przystosowana do chińskich płatności zbliżeniowych i w Europie byłaby nieprzydatna. Dostępne będą opaski na bransolecie czarnej, szarej i różowej. Nie zabrakło możliwości zmiany tarczy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor Global, AliExpress