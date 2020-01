Honor MagicWatch 2 w przedsprzedaży: 10 tys. sztuk w minutę

Najnowszy smart zegarek marki Honor - MagicWatch 2 – zapowiada się na wielki sukces rynkowy. Tuż po uruchomieniu przedsprzedaży, urządzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem nabywców, którzy na pniu wykupili 10 tys. sztuk zegarków.

Honor MagicWatch 2 miał swoją premierę w listopadzie, a wczoraj producent ruszył z trzecią już przedsprzedażą on-line na rynku chińskim. Przedsprzedaż ruszyła i od razu się zakończyła, bo w ciągu minuty na zakup zdecydowało się 10 tysięcy klientów. To świetny wynik, który dobrze prognozuje na przyszłość. Czwarta tura przedsprzedaży odbędzie się 7 stycznia.

Tak szybka sprzedaż nie jest oczywiście niczym nowym w Chinach. Jakiś czas temu w podobnych okolicznościach oferowany był Huawei Mate X 5G, który też za każdym razem rozchodził się w ciągu minuty. Biorąc pod uwagę zaludnienie Chin, 10 tys. sztuk MagicWatcha 2 może nie wydawać się rekordową liczbą, jednak jest to wyraźny sygnał dla producenta, że ten model dobrze przyjmie się na rynku. Dwie poprzednie przedsprzedaże również zakończyły się podobnym wynikiem, tyle że trwało to nieco dłużej – kilka minut.

Cóż takiego ma w sobie Honor MagicWatch 2, że klienci tak się na niego rzucają? To okrągły smart zegarek w kopertach o rozmiarze 42 mm lub 46 mm. W tym drugim ekran AMOLED ma przekątną 1,39 cala i rozdzielczość 454 x 454. Za szybką pracę zegarka odpowiada najnowszy układ Huawei dla elektroniki noszonej - Kirin A1. Wspiera go pamięć RAM o wielkości 4 GB. Użytkownik otrzymuje też 2 GB miejsca na jego dane. Zegarek ma bogaty zestaw czujników – w tym odbiornik GPS/GLONASS, a także pulsometr. Honor MagicWatch 2 pozwala na stałe monitorowanie tętna, może śledzić przebyty dystans, prędkość i liczy spalone kalorie. Podaje też poziom tlenu we krwi i poziom stresu. Dzięki wodoszczelności do 50 m zegarek może być także używany podczas treningów pływackich, a w sumie pozwala na zapis treningów w 15 dyscyplinach sportowych. Akumulator zapewnia czas pracy nawet do 2 tygodni. W chinach zegarek kosztuje od 1099 juanów, czyli około 600 zł.

Honor MagicWatch 2 ma pojawić się na polskim rynku, jednak data premiery i ceny nie zostały potwierdzone. Nieoficjalnie mówi się o kwotach od 750 zł.

