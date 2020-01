Amazfit T-Rex jak G-SHOCK na przedpremierowych zdjęciach

Zbliżają się premiery co najmniej trzech nowych zegarków Xiaomi. Jeden z nich wyróżnia się nie tylko intrygującą nazwą Amazfit T-Rex, ale także wyglądem i zapowiadanymi możliwościami. Ten smartwatch powinien spodobać się fanom zegarków Casio G-SHOCK.

Należąca do Xiaomi marka Huami zaprezentuje na targach CES kilka produktów z serii Amazfit. Wśród nich uwagę zwraca - i nazwą i wyglądem - model Amazfit T-Rex. Smartwatch powinien przypaść do gustu entuzjastom zegarków turystycznych, o wzmocnionej konstrukcji. Producent już wcześniej zapowiadał, że Amazfit T-Rex będzie zegarkiem outdoorowym, jednak z grafik promocyjnych, zapowiadających jego premierę na targach CES 8 stycznia, niewiele można było wyczytać – poza tym, że T-Rex ma potężną sylwetkę przypominającą trochę produkty Casio G-SHOCK.

Więcej można wywnioskować ze zdjęć na żywo, które opublikował serwis Xiaomi Today. Widać na nim zegarek Amazfit T-Rex z kilku stron, co pozwala ocenić właściwości tego modelu. Inspiracja produktami Casio jest zauważalna, chociaż T-Rex nie jest tak masywny. Na fotografiach widać dość grubą kopertę wzmocnioną dodatkowymi śrubkami (chociaż mogą to być tylko atrapy), cztery duże przyciski – po dwa na każdym boku – a także cztery diody pulsometru na spodzie zegarka. Nie można pominąć grubego, solidnie wyglądającego paska z gumy. Całość obiecuje wysoką wytrzymałość na uderzenia i upadki, a do tego zestaw funkcji przydatnych do aktywności sportowych i turystycznych. Znaczek certyfikacji CE sugeruje przy tym, ze T-Rex zadebiutuje na rynku europejskim.

Na temat specyfikacji i dokładnych funkcji niewiele jeszcze wiadomo, ale z przecieków wynika, że Amazfit T-Rex zapewni wodoszczelność 5ATM (50 m), będzie wyposażony w złącze Bluetooth 5.0 BLE i akumulator 390 mAh. Więcej dowiemy się 8 stycznia po premierze na CES.

Źródło zdjęć: Xiaomi Today

Źródło tekstu: Xiaomi Today, GSM Arena