Honor poskłada konkurencję. Wiemy, kiedy zadebiutuje nowy składak

Honor Magic V2 to nowy składany smartfon, który już niebawem będzie rywalizował z Samsungiem Galaxy Z Fold5. Poznaliśmy datę jego globalnej premiery.

Rynek składanych smartfonów błyskawicznie się rozrasta, a konkurencja w tym egzotycznym segmencie nabiera rumieńców. Nie tak dawno byliśmy świadkami debiutu nowych składaków Samsunga, a tymczasem na horyzoncie szykuje się kolejna duża premiera.

Honor Magic V2 zadebiutuje na IFA 2023

Mowa o smartfonie Honor Magic V2, którego oficjalna premiera nastąpi na targach IFA 2023 w Berlinie. Producent potwierdził oficjalnie, że na 1 września 2023 szykuje konferencję, podczas której zaprezentuje swój nowy produkt. Załączony do informacji teaser z wyeksponowaną literką "V", obrysem składanego smartfona i hasłem "Unfold tomorrow" raczej nie pozostawiają złudzeń, jaki będzie główny punkt programu.

Warto nadmienić, że Honor Magic V2 nie jest smartfonem zupełnie nowym. Urządzenie miało swoją chińską premierę 27 lipca 2023. Dzięki temu wiemy, co nas czeka.

A czeka nas nie lada gratka, bo składany Honor ma naprawdę imponującą specyfikację.Telefon wyposażono m.in. we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dwa wyświetlacze LTPO OLED o przekątnych 6,43" i 7,92" oraz potężny akumulator o pojemności 5000 mAh. Co więcej, wszystko to udało się zamknąć w obudowie, która po złożeniu ma grubość raptem 10,1 mm. A, no i nie wspomniałem o obsłudze rysika.

Zmierzam do tego, że Honor Magic V2 może być naprawdę groźny konkurentem dla Samsunga Galaxy Z Fold5. Oczywiście wiele jeszcze będzie zależało od ceny i dostępności, jednak informacje na ten temat powinniśmy poznać już za kilka tygodni.

Zobacz: Honor Magic5 Pro. To może być smartfon roku (test)

Zobacz: Debiutuje Honor Magic V2. Konkurencja może mu pozazdrościć smukłości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor, Android Central