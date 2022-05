Seria Honor 70 oficjalnie debiutuje z trzema smartfonami

Honor zaprezentował trzy nowe smartfony. Topowy Honor 70 Pro+ jest napędzany MediaTekiem Dimensity 9000 i, podobnie jak Honor 70 Pro i Honor 70, ma główny aparat z matrycą Sony IMX800 o rozdzielczości 54 Mpix.

Choć smartfony z serii Honor 60 debiutowały ledwie kilka miesięcy temu, na początku grudnia 2021 roku, doczekały się już następców. W Państwie Środka pokazano właśnie trzy nowe telefony marki, modele Honor 70, Honor 70 Pro i Honor 70 Pro+. Urządzenia mają świetną specyfikację i wiele obiecują swoim przyszłym użytkownikom.

Zobacz: Honor Magic4 Pro debiutuje globalnie z prezentami w przedsprzedaży

Zobacz: Honor 30 Play bez tajemnic. Przeszedł certyfikację

Honor 70

Podstawowy model z najnowszej serii smartfonów marki Honor został wyposażony w zakrzywiony, 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Ekran ma w górnej części wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4), a pod jego dolną częścią ukryto czytnik odcisków palców. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 54 Mpix (Sony IMX800, f/1.9) i towarzyszy mu 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z trybem makro (f/2.2) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4).

Honor 70 jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 778G+, wspieranym przez 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Smartfon oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, a także głośniki stereo. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem SuperCharge 66 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem Magic UI 6.1.

Honor 70 Pro i Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro i Honor 70 Pro+ wyglądają identycznie i dzielą ze sobą większość specyfikacji. Zakrzywiony wyświetlacz OLED ma tu 6,78 cala i rozdzielczość 1200 x 2652 piksele oraz odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Przez otwór w ekranie światło trafia do przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.4). Z tyłu znajdują się trzy aparaty: główny o rozdzielczości 54 Mpix (Sony IMX800, f/1.9, OIS), ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.4, OIS, zoom optyczny 3X).

Honor 70 Pro+ jest napędzany układem MediaTek Dimensity 9000, podczas gdy Honor 70 Pro ma w swoim wnętrzu MediaTeka Dimensity 8000. Oba smartfony mają też 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Pod względem obsługiwanych standardów łączności oraz innego wyposażenia, modele Pro są podobne do podstawowej wersji. Są one nieco większe (163,9 x 74,6 x 8,18 mm vs 161,4 x 73,3 x 7,91 mm w Honorze 70) oraz cięższe (192 g vs 178 g), ale mają akumulator o mniejszej pojemności 4500 mAh, za to z szybszym ładowaniem SuperCharge 100W. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to Android 12 oraz Magic UI 6.1.

Dostępność i cena

Honor 70, Honor 70 Pro i Honor 70 Pro+ są już dostępne do zamawiania w Chinach, a ich regularna sprzedaż ruszy odpowiednio 7, 10 i 16 czerwca 2022 roku. Ceny smartfonów, w zależności od modelu i konfiguracji, wyglądają tak:

Honor 70 8/256 GB – 2699 juanów (1727 zł),

(1727 zł), Honor 70 12/256 GB – 2999 juanów (1918 zł),

(1918 zł), Honor 70 12/512 GB – 3399 juanów (2174 zł),

(2174 zł), Honor 70 Pro 8/256 GB – 3699 juanów (2366 zł),

(2366 zł), Honor 70 Pro 12/256 GB – 3999 juanów (2558 zł),

(2558 zł), Honor 70 Pro 12/512 GB – 4399 juanów (2814 zł),

(2814 zł), Honor 70 Pro+ 8/256 GB – 4299 juanów (2750 zł),

(2750 zł), Honor 70 Pro+ 12/256 GB – 4599 juanów (2942 zł).

Zobacz: Nowy iPhone dostanie praktyczną funkcję - jakieś 5 lat po konkurencji

Zobacz: Realme GT Neo 3 z ładowaniem 150 W zadebiutuje w Europie 8 czerwca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor