Honor 30 Play bez tajemnic. Przeszedł certyfikację

Honor 30 Play już niedługo. Co tym razem przygotowali Chińczycy? Smartfon przeszedł już konieczne certyfikacje, więc premiera już niedługo.

W grudniu Honor zaprezentował w Chinach model Honor Play 30 Plus. Od tej pory Chińczycy pracowali nad modelem Honor Play 30, który teraz przeszedł certyfikację tamtejszego ministerstwa przemysłu i technologii informacyjnych.

Honor Play 30 już niedługo. Będzie dobry tani telefon?

Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,51 cala, a sercem modelu będzie układ o taktowaniu zegarem 2,2 GHz. Akumulator natomiast będzie miał pojemność 4900 mAh. Naładować go będzie można przy użyciu technologii 10 W.

Smartfon będzie miał...naprawdę mnóstwo różnych wersji różniących się pamięcią. Przywykliśmy do tego, że zwykle jest kilka. Tutaj? Sam RAM jest do wyboru w liczbie 4 GB, 6 GB, 8 GB i 12 GB. Dodajmy do tego pamięć wbudowaną, której może być 64 GB, 128 GB lub 256 GB. Jak komuś będzie mało, to będzie mógł użyć karty pamięci 512 GB.

Aparat główny będzie podwójny i będzie mieć sensory 13 Mpix i 5 Mpix. Niestety nie wiemy jeszcze jaki sensor znajdzie się z przodu urządzenia.

Źródło zdjęć: honor (play 30 plus)

Źródło tekstu: gsmarena