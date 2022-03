Honor zapowiada kolejną premierę. Jeszcze w marcu

Honor ledwo co zaprezentował jeden telefon, to już szykuje kolejne. Jednym z nich może być Honor Magic4 Lite. Nie będzie on jednak jedyny.

Honor ledwo co zaprezentował światu smartfony z serii Honor Magic, a kilka dni temu dołączyła do nich wersja Ultimate. Nie oznacza to jednak, że chińska marka zamierza na tym poprzestać. Już 29 marca możemy spodziewać się kolejnych telefonów Honora.

Nie będą to flagowce, jednak nie ma w tym zupełnie nic zaskakującego. One przecież dopiero co się pojawiły. teraz czas na budżetowce i średniaki. Jakie konkretnie? Jednym z najpewniejszych kandydatów jest Honor Magic4 Lite.

Nowy telefon będzie miał wyświetlacz LCD o przekątnej 6,81 cala. Sercem telefonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 695. Aparat główny będzie miał 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie natomiast pojedynczy sensor 16 Mpix. Pod względem pamięci możemy spodziewać się 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Nadchodzą nowe telefony Honor X

Będą mu najprawdopodobniej towarzyszyły smartfony z serii X. Ptaszki ćwierkają o telefonach Honor X7, Honor X8 i Honor X9. Ten drugi pojawił się już zresztą w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Ma on wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, Snapdragona 690, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Aparat główny ma 64 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 16 Mpix.

Niestety nie ma jeszcze informacji o pozostałych modelach.

Zobacz: Kolejny Honor Magic4. Tym razem Lite

Zobacz: Honor Magic4 Ultimate Edition już jutro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sudhanshuu

Źródło tekstu: gizchina, wł