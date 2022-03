Honor Magic4 Ultimate Edition już jutro

Już jutro seria Honor Magic4 wzbogaci się o kolejny model. Będzie to Honor Magic4 Ultimate Edition.

Honor podczas hiszpańskich targów MWC zaprezentował światu smartfony z serii Magic4. Urządzenia te trafią też do Europy. Chińska marka nie zamierza jednak na tym kończyć. Już jutro oficjalnie pojawi się w Chinach kolejny model. Jak widać Honor Magic4 i Honor Magic4 Pro to za mało. Teraz czas na coś jeszcze lepszego niż Pro. Będzie to model Ultimate Edition.

Honor Magic4 Ultimate Edition skupi się na fotografii

Tajemnicą pozostaje specyfikacja techniczna urządzenia. Dotychczasowe przecieki sugerują, że będzie ona w dużej części zbieżna z wariantem Pro. Różnica ma być widoczna w sferze fotograficznej. Główny sensor tylnego aparatu ma być bowiem jeszcze większy niż (i tak już duży) jego odpowiednik w modelu Pro. Na specjalne zamówienie Honora miał go zaprojektować japoński Sony.

Przypomnijmy specyfikację wariantu Pro: sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dostępne są różne warianty pamięci od 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej do 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Wersja Pro ma akumulator 4600 mAh i szybkie ładowanie 100 W. Aparat główny to 50 Mpix + 50 Mpix + 64 Mpix.

Nie wiemy też, czy model Ultimate Edition opuści Chiny. Tego w przeciwieństwie do specyfikacji raczej nie dowiemy się niestety jutro.

Zobacz: Honor Magic4 oficjalnie debiutuje na MWC. Trafi też do Europy

Zobacz: Huawei nie zapomina o smartfonach Honor. Niektóre dostaną EMUI 12

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: honor

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł