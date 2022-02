Huawei nie zapomina o smartfonach Honor. Niektóre dostaną EMUI 12

Huawei nie zapomina o użytkownikach smartfonów Honor. Posiadacze serii Honor 20 i Honor 30 dostaną uaktualnienie do EMUI 12.

Honor i Huawei to teraz dwie różne firmy z dwoma różnymi właścicielami, ale nie zmienia to faktu, że w przeszłości obie firmy były ze sobą bardzo związane. Huawei rozwija teraz HarmonyOS, ale nie porzuca telefonów wydanych z Androidem.

W pierwszym półroczu 2022 aż 28 różnych smartfonów Huaweia otrzyma EMUI 12. Huawei nie zamierza zapominać jednak o dawnych związkach z Honorem. Część telefonów tamtej marki również otrzyma EMUI 12. Najpewniej w czerwcu z aktualizacji będą mogli cieszyć się posiadacze smartfonów z serii Honor 20 i Honor 30.

Nowa wersja EMUI 12 przynosi ulepszony interfejs, bardziej minimalistyczną estetykę i adaptacyjny rozmiar tekstu. Chińczycy pomyśleli też o zmianach w panelu sterowania i łatwiejszym zarządzaniu plikami. Większość z tych zmian to próba przeniesienia rzeczy znanych z HarmonyOS do Androida. EMUI 12 to także większe bezpieczeństwo, lepsza współpraca z innymi sprzętami Huawei (np. laptopami MateBook) i szybsze ładowanie stron internetowych.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: huaweicentral, wł