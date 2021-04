Honor 50 z MediaTekiem, Honor 50 Pro ze Snapdragonem

Honor niedługo zaprezentuje swoje nowe modele z serii 50. Nie tylko nie pojawią się one razem, ale Honor zaufa dwóm różnym producentom układów.

Honor ma za sobą bardzo burzliwy czas. Jeszcze rok temu był on razem z Huaweiem na pierwszej linii konfliktu geopolitycznego pomiędzy Chinami i USA, gdzie miał nieszczęście pełnić rolę swoistego zakładnika. Potem jednak Huawei sprzedał markę Honor... regionalnym władzom Shenzhenu. Teraz ten unikalny przykład państwowego producenta (raczej ciężko mówić o samorządzie w sytuacji, kiedy władzę regionalną wybierają władze centralne) jest już bezpiecznie oddalony od szalejącej burzy, z którą mierzy się Huawei.

Honor zaznaczał też, że teraz będzie znowu mógł korzystać z usług Google'a. Oznacza to, że Honor po raz kolejny zamierza opuścić Chiny. Tym razem w nowej odsłonie. Możliwe, że stanie się to wraz z Honorem 50 i Honorem 50 Pro. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami pierwszy z modeli pojawi się w maju i będzie miał MediaTeka Dimensity 1200. Drugie urządzenie dołączy do niego dopiero w lipcu i będzie miało układ amerykańskiego Qualcommu. Musimy jednak jeszcze poczekać na informacje który dokładnie.

Źródło tekstu: twitter (rodent950), wł