Honor 50 Lite pojawi się w Europie. Widać inspirację Huaweiem...

Honor to marka, która większość swojego istnienia była związana z Huaweiem. Jak widać te związki podświadomie nadal trwają. Świadczy o tym model Honor 50 Lite, który pojawi się również w Europie.

Tak jak Redmi jest po prostu tańszym Xiaomi, tak Honor był zawsze znany jako tańszy Huawei. Honor miał jednak więcej swobody niż teraz ma Redmi. W końcu jednak Honor i Huawei poszli różnymi drogami. Teraz Honor oficjalnie jest całkowicie osobną firmą z innymi właścicielami. Jak jednak widać podświadome związki obu firm są bardzo mocne. Cóż, jeśli się razem współpracowało tyle lat, to nie powinno to dziwić. Nawet telefony z tej samej półki cenowej obu producentów wyglądają nadal prawie tak samo.

Portal WinFuture donosi, że już pod koniec października w Europie pojawi się model Honor 50 Lite. To dalej po prostu tańszy Huawei, ale z usługami Google. Zarówno specyfikacja jak i wygląd Honora 50 Lite i Huaweia Nova 8i są prawie całkowicie takie same. Zobaczymy zatem telefon z wyświetlaczem 6,67 cala i ze Snapdragonem 662. Do kompletu dostaniemy poczwórny aparat główny 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix i pojedynczy przedni 16 Mpix. Pod względem pamięci możemy się spodziewać 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Taki telefon ma kosztować 300 euro, czyli o 50 euro mniej niż odpowiednik Huaweia. Tradycji stanie się zadość.

Zobacz: Honor 50 pojawi się w Europie

Zobacz: Honor powstał niczym feniks. Marka już trzecia w Chinach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: winfuture

Źródło tekstu: winfuture, wł