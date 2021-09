Honor powstał niczym feniks. Marka już trzecia w Chinach

Honor naprawdę ma teraz najlepszy okres w swoim istnieniu. Marka już weszła na podium w Chinach, a to dopiero początek.

W ostatniej wiadomości pisaliśmy, że odrodzony Honor szykuje premierę w Europie. Oznacza to, że tym razem niezależny od Huaweia Honor wreszcie na poważnie chce powrócić do Europy. Będą to modele z wyższego segmentu średniopółkowców. Seria Honor 50 bardzo dobrze już sprzedaje się w ojczyźnie chińskiej marki. Jak dobrze? Cóż, Honor stał się trzecią największą marką na rynku w Państwie Środka. Jeszcze kilka miesięcy temu Honor regularnie szorował dno i miał po 3-4% udziału w rynku. Teraz jednak marka notuje imponujący wzrost sprzedaży i stopniowo wspięła się na trzecią pozycję.

Pierwszy jest Vivo z 23% udziału w rynku, natomiast drugi jest Oppo z 21%. Na trzecim miejscu właśnie jest Honor z 15%. Dawny cesarz Chin, czyli Huawei ostatnio nie prezentował zbyt wielu telefonów. To pokłosie znanych problemów Huaweia. Tamten producent jednak bardzo płynnie przeniósł centrum zainteresowania na inne segmenty rynku. Czy Honor podbije świat równie skutecznie co Chiny? Jeszcze nie teraz. Przede wszystkim firma musi odbudować swoje kanały dystrybucji. A to trochę zajmie.

