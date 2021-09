Honor Play 20 Pro oficjalnie debiutuje

Już kilka dni temu pisaliśmy, że Honor szykuje model Honor Play 20 Pro. Chińska marka nie potrzebowała wiele czasu, by go zaprezentować.

Honor to firma, która bardzo lubi nadawać swoim urządzeniom bardzo podobne nazwy. Dzięki temu czujemy pewną łączność między obecnym Honorem i tym starym. Najnowszym urządzeniem chińskiego producenta jest Honor Play 20 Pro. Telefon oficjalnie pojawił się w Chinach, nie wiadomo jednak, czy będzie on zarezerwowany dla klientów z Państwa Środka. Smartfon zgodnie z przewidywaniami ma układ MediaTek Helio G80 i wyświetlacz OLED o przekątnej 6,53 cala. Jak widzimy - zabrakło łączności 5G. To dość zaskakujący ruch patrząc na to, że w Chinach jest ona rozwinięta najbardziej. Tam nawet budżetowce mają już często 5G. Do kompletu użytkownik otrzyma 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Z przodu znajduje się pojedynczy aparat przedni z sensorem 16 Mpix, natomiast z tyłu znajduje się poczwórny aparat główny. Sensory z tyłu aparatu to 65 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Akumulator ma natomiast pojemność 3800 mAh. Można go naładować w 65 minut przy użyciu ładowania 22,5 W. Wszystko to kosztuje 1699 juanów, czyli około 1028 złotych.

