Honor X20 Max już niedługo, będzie naprawdę duży

Honor wrócił już do swojego dawnego tempa prezentowania nowych telefonów. Niedługo Chińczycy zaprezentują model Honor X20 Max. To naprawdę będzie telefon z dużym ekranem.

Rozmiar wyświetlacza to jedna z tych rzeczy, które dzielą użytkowników bardzo mocno. Jedni są wyznawcami jak największych ekranów, inni polują na możliwie jak najmniejsze. O wiele łatwiej jest być członkiem tej pierwszej grupy. Niedługo w sprzedaży pojawi się kolejny bardzo duży model. Będzie to smartfon Honor X20 Max. Pod względem rozmiaru będzie on faktycznie max - wyświetlacz będzie miał przekątną 7,2 cala. Będzie mu towarzyszył akumulator o pojemności 6000 mAh. Sercem telefonu będzie układ MediaTek Dimensity 1100. To układ 5G przeznaczony na nieco wyższe segmenty średniej półki cenowej. Tym samym Honor X20 Max dołączy do klasycznego Honora X20 z układem MediaTek Dimensity 900.

Niestety nie znamy jeszcze innych aspektów specyfikacji technicznej tego urządzenia. Do premiery powinno dojść jeszcze we wrześniu. W pierwszej kolejności będzie on przeznaczony na rynek chiński, nie wiadomo jak będzie z dostępnością zagraniczną. Po zmianie właściciela Honor wycofał się na ojczysty rynek chiński, jednak ostatnio powoli znowu wraca na inne rynki.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: gizmochina, wł