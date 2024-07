Google potwierdził. Znamy datę premiery składanego Pixela

Google szykuje się do premiery smartfonów Google Pixel 9. Została zaplanowana na 13 sierpnia, a w sieci można znaleźć już pierwsze materiały, mające wzbudzić zainteresowanie fanów marki.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o linii zawierającej modele: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oraz prawdopodobnie zegarek Google Pixel Watch 3. Co ciekawe, wraz ze specyfikacjami wymienionych tu „płaskich” Pixeli 9 wyciekła specyfikacja składanego modelu Google Pixel 9 Pro Fold. Jednak nie pojawił się on w materiałach promocyjnych, opublikowanych przez Google na YouTubie.

A co z rozkładanym Pixelem? Google potwierdził na Twitterze, że on również zostanie zaprezentowany 13 sierpnia. Dostaliśmy też krótki film, prezentujący fragment urządzenia – dwa ekrany i charakterystyczną, dwuczęściową wyspę aparatów.

A foldable phone built for the Gemini era.

Out with the old. In with the Fold.



Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/7zTWktAvWk pic.twitter.com/UZDudLiUWB